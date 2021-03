Le taux de vaccination contre la COVID-19 aux Etats-Unis progresse à un rythme incroyable. Vendredi dernier, près de trois millions d’adultes dans le pays avaient reçu le vaccin, un rythme qui ne cesse de s’accélérer.

Le rythme est si rapide que l’Ohio a annoncé hier qu’il commençait à vacciner le groupe des plus de 40 ans. Cela en dit long sur les différences avec le reste du monde si l’on ne tient pas compte d’Israël.

Cela montre également quel est le potentiel pour l’économie américaine dans la période à venir. Toutes les personnes déjà vaccinées, plus la population qui recevra le vaccin dans les deux mois à venir, formeront la totalité de la population adulte, c’est-à-dire la classe ouvrière. Par conséquent, le secteur des services, ainsi que celui de l’industrie manufacturière, devraient connaître un boom, en particulier l’industrie du tourisme, qui est en pleine bataille.

Naturellement, tout cela a un coût – un coût financier. Le déficit du budget fédéral américain a diminué à un rythme record en 2020 et 2021. Après tout, pour financer la reprise, supporter l’économie et payer les vaccins, le pays a dû emprunter de l’argent à des niveaux sans précédent. Si les emprunts excessifs sont une source d’inquiétude dans d’autres régions du monde (en Europe, par exemple), les choses sont différentes aux États-Unis. En effet, le pays considère qu’il est plus probable de gagner la course au « retour à la normale », d’enregistrer une croissance économique plus élevée et de payer la dette plus tard.

La dette américaine – un investissement intéressant ou non ?

Le problème de l’augmentation de la dette vient du fait qu’il faut la rendre attrayante pour les investisseurs. Pourquoi un investisseur achèterait-il les obligations américaines émises par le Trésor si les rendements ne sont pas attractifs ? En tant que tel, le dilemme, ou le défi, plus précisément, consiste pour la Fed, et en particulier pour le Trésor, à trouver un équilibre entre le niveau des rendements à atteindre pour que la dette américaine devienne un investissement attrayant.

Les investisseurs doivent garder à l’esprit que l’assouplissement quantitatif de la Fed se déroule à un rythme d’environ 5 % du PIB en 2021. Si l’on y ajoute le déficit budgétaire d’environ 15 %, il y a une différence de 10 % en tant que déficit de financement. Plus précisément, d’un côté, la Fed achète 5 %, mais il faut que 10 % supplémentaires soient achetés par quelqu’un d’autre – investisseurs institutionnels, nations souveraines, etc.

Par conséquent, quelles que soient les implications secondaires dérivées de rendements plus élevés, les États-Unis ont besoin de rendements plus élevés, afin de financer le déficit. La grande question est la suivante : à partir de quel niveau le taux sans risque le plus recherché au monde est-il trop élevé ?