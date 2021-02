L’un des principaux enseignements de l’année dernière est que la baisse du dollar a aidé le monde à lutter contre la pandémie de COVID-19. En effet, cela a été le cas, surtout après que la Fed aux États-Unis a ouvert des lignes de swap en USD avec d’autres grandes banques centrales dans le monde.

Vers la fin de l’année dernière, toutes les grandes banques d’investissement du monde ont prévu une hausse des marchés boursiers en raison de la baisse du dollar en 2021. Divers arguments ont été avancés pour justifier le trade dit de reflation, tous valables.

Si l’on avance rapidement d’un mois dans la nouvelle année de trading, le dollar est plus fort, et non plus faible. La paire EURUSD peine à se maintenir à 1,20 après avoir été échangée au-dessus de 1,2330 au début de l’année. Cela représente une baisse de plus de « trois grands chiffres » en moins d’un mois, comme aiment à le dire les traders.

La Fed n’a pas été aussi agressive qu’il n’y paraît

Le point de départ pour comprendre la hausse du dollar est le bilan de la Fed. Si la Fed a effectivement élargi son bilan en 2020 en s’engageant à nouveau dans l’assouplissement quantitatif, d’autres banques centrales ont été plus agressives.

Par exemple, la Banque nationale suisse (BNS) a un bilan de 140 % de son produit intérieur brut (PIB). Il en va de même pour la Banque du Japon (BOJ). Même l’expansion du bilan de la Banque centrale européenne (BCE) a atteint près de 100 % du PIB de la zone euro et continue d’augmenter. Qu’en est-il de la Fed ? L’expansion du bilan de la Fed a à peine atteint près de 60 %, ce qui explique, bien que partiellement, le renforcement du dollar au début de l’année. En d’autres termes, les autres banques centrales se sont davantage détendues que la Fed. Cela favorise donc un dollar plus fort.

Autre élément à prendre en compte : la nouvelle secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen. Lorsqu’elle dirigeait la Fed il y a quelques années, elle était hawkish sur le rôle du dollar dans le système financier international.

Juste après qu’elle ait pris la tête du Trésor, le marché a appris cette semaine que le département du Trésor réduisait massivement ses plans d’émission au cours du premier trimestre de l’année. L’objectif est de réduire de plus des deux tiers les soldes du compte général du Trésor. Cela aura pour effet secondaire d’augmenter les réserves du système bancaire et l’effet initial devrait être dovish pour le billet vert.

Cependant, à y regarder de plus près, en réduisant les émissions, la Fed n’aura pas de quoi acheter pour continuer à développer le bilan à un rythme plus rapide que ses rivaux. Par conséquent, l’appréciation du dollar est logique.

Si nous ne voyons aucun changement dans les tendances récentes, le danger est que le rallye du dollar s’intensifie car le marché est positionné de l’autre côté.