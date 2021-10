Le compte-rendu du FOMC suggère que tout le monde à la Fed est d'accord avec la réduction de l'assouplissement quantitatif. En outre, la poussée des exportations asiatiques est principalement due aux États-Unis, ce qui signifie une forte activité économique au cours des derniers mois de l'année.

Hier, lors de la session de trading nord-américaine, le compte-rendu du FOMC a été publié. Ce compte-rendu fait partie de la dernière réunion du FOMC qui a eu lieu il y a six semaines et offre plus de détails sur les discussions réelles des membres de la Fed.

En d'autres termes, le compte-rendu vient confirmer ou non les attentes ou les croyances du marché concernant ce que la Fed fera ensuite. Cette année, le débat portait sur la question de savoir si la Fed allait réduire ou non son programme d'achat d'obligations (QE) et le compte-rendu confirme que le tapering commencera mi-novembre ou mi-décembre.

Le compte-rendu ne laissait aucun doute sur le début du tapering, et à en juger par le consensus du marché, la Fed réduira ses achats de bons du Trésor américain et de titres adossés à des créances hypothécaires de 10 milliards de dollars, respectivement 5 milliards de dollars par mois. À la mi-2022, le programme d'assouplissement quantitatif devrait être terminé.

La Fed a fait tout ce qui était en son pouvoir pour communiquer aux marchés ses intentions. Sa directive prospective, dont le compte-rendu fait partie, n'a pas signalé de changement d'avis.

Donc, de la part de la Fed, le tapering a le feu vert. Qu'en est-il de l'activité économique américaine ?

La croissance des exportations asiatiques est entièrement tirée par les États-Unis

Un détail intéressant est que le personnel de la Fed voit des risques à la baisse pour l'activité économique. Les contraintes d'offre sont citées comme une explication de la hausse de l'inflation.

Mais l'inflation pourrait également augmenter en raison d'une forte demande. Dans ce cas, cela suggérerait une reprise de l'activité économique bien plus importante que ce que prévoit la Fed – et, en effet, comme le suggère le fait que les États-Unis soient à l'origine de la croissance des exportations asiatiques depuis l'été. Dans d'autres parties du monde, la croissance de la demande d'importation a plafonné, mais pas aux États-Unis.

Dans l'ensemble, le tapering est une affaire réglée. Reste à savoir comment les marchés vont réagir.