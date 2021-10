La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) se prépare à réduire ses achats d'actifs et à en faire l'annonce officielle en novembre. Le rapport NFP de septembre a donné le feu vert.

La principale préoccupation des marchés financiers au cours des derniers mois est le retrait des mesures de relance monétaire de la Fed. En réponse à la pandémie de COVID-19 et à la récession économique qui s'en est suivie, la Fed a abaissé les taux proches de zéro et a commencé à acheter des obligations d'État et d'entreprise américaines. En fait, elle a payé la dette avec de l'argent nouvellement créé, un processus appelé assouplissement quantitatif.

Lorsque les conditions économiques s'améliorent, la Fed arrête progressivement d'acheter des obligations. Ce processus est appelé "tapering", et les marchés le connaissent bien, car le "taper tantrum" de 2013 a entraîné des baisses importantes.

Mais qu'en est-il de ces baisses à long terme ? Il s'est avéré qu'il ne s'agissait que de petites corrections dans une tendance par ailleurs haussière.

Le Taper Tantrum de l'année 2013 n'a pas réussi à rompre la tendance haussière

Si l'histoire nous guide, nous devrions examiner des situations similaires dans le passé et voir comment le marché a réagi. La dernière fois que la Fed a annoncé la réduction de son programme d'achat d'obligations, l'indice S&P 500 a simplement baissé de 6 %. Entre le moment où le tapering a été annoncé et celui où il a effectivement commencé, le marché a tradé à la hausse.

Le début du tapering a entraîné une nouvelle baisse de 6 %, mais une fois de plus, le marché s'est retourné et a atteint de nouveaux sommets. Alors pourquoi la peur cette fois-ci ?

Lors de la dernière réunion de la Fed, son président a déclaré que tout ce dont ils avaient besoin était un rapport décent sur l'emploi. Le rapport NFP de vendredi dernier, bien que ne correspondant pas aux attentes, a révélé des améliorations importantes du taux de chômage, qui est passé de 5,1 % à 4,8 %. Ainsi, la Fed a le feu vert pour annoncer le tapering en novembre.

L'annonce officielle déclenchera-t-elle une nouvelle baisse de 6 % ? Ou les efforts de communication de la Fed ont-ils été suffisants pour éviter une telle correction ?