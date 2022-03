Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lundi que "l'inflation américaine est beaucoup trop élevée", ses commentaires intervenant quelques jours après que la banque centrale a relevé les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2018.

Dans ses remarques, Powell a noté que l'inflation américaine était « beaucoup trop élevée ». Cependant, pour aider à faire face à la situation, la Fed chercherait à être aussi agressive que possible, a-t-il déclaré.

C'est un ton que le Federal Open Market Committee (FOMC) a adopté après la réunion de mars de la semaine dernière où la Fed a accepté d'avoir six autres hausses de taux en 2022 au milieu d'une inflation élevée de 40 ans en glissement annuel remontant à 1982.

Powell a déclaré que si le marché du travail américain annonçait une forte reprise, l'inflation était susceptible d'atténuer ces perspectives. Selon le président de la Fed, la banque centrale est prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier.

« Nous prendrons les mesures nécessaires pour assurer un retour à la stabilité des prix », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la nécessité d'être plus agressif sur les taux déterminerait s'ils dépassent les 25 points de base observés la semaine dernière. La même approche s'appliquerait au resserrement de la Fed, a-t-il expliqué.

" Si nous déterminons que nous devons serrer au-delà des mesures communes de neutralité et adopter une position plus restrictive, nous le ferons également."

Les pressions inflationnistes attribuables à la pandémie ainsi que l'incertitude géopolitique actuelle autour de la guerre russo-ukrainienne ont entravé la reprise du côté de l'offre. La Fed examine donc l'inflation à la fois du point de vue du soulagement de l'offre et des événements liés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

« Une période prolongée de forte inflation », a-t-il noté, pourrait pousser le FOMC à agir rapidement. C'est un scénario qui pourrait voir la Fed opter pour une hausse des taux de 50 points de base dès mai, a déclaré Powell.

Cependant, la décision d'emprunter cette voie n'a pas encore été prise, un sentiment noté par le rédacteur en chef des finances de CNBC, Jeff Cox.

Asked what would stop the Fed from going 50 in May, Powell said "nothing." Then qualified that no decision has been made, also conceded that Fed inflation narrative heading into this year "has already fallen apart."

— Jeff Cox (@JeffCoxCNBCcom) March 21, 2022