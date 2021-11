Ripple se négocie avec un ton baissier alors qu'il retombe en dessous de la parité. En descendant, il a cassé la ligne de tendance bd d'un triangle baissier en contraction. Bien qu'en dessous de 1,3 $, le biais reste baissier.

Ripple est l'une des crypto-monnaies les plus populaires, avec une capitalisation boursière de 43 milliards de dollars. Actuellement, il y a 47,16 % des XRP en circulation, soit environ 47 % de toutes les pièces qui existeront au cours de la vie de cette monnaie.

Avant de regarder le graphique journalier de Ripple, il est essentiel de distinguer trois termes – XRP, Ripple et RippleNet. XRP est une devise fonctionnant sur RippleNet – une plate-forme de paiement numérique, tandis que Ripple est la société qui gère RippleNet.

Par conséquent, lorsque les commerçants se réfèrent à l'achat ou à la vente de Ripple, ils achètent ou vendent en fait du XRP contre une autre devise crypto ou fiduciaire. Dans notre cas, nous examinons le taux de change XRPUSD, le plus populaire parmi les commerçants.

La perspective technique semble baissière tandis que le XRPUSD reste inférieur à 1,3 $

Le graphique ci-dessus peut sembler déroutant, mais il montre une image baissière pour la période à venir. Il se concentre sur deux perspectives, l'une historique et l'autre prospective.

D'un point de vue historique, nous voyons Ripple avoir du mal à dépasser 0,6 $ à la fin de 2020 et au début de 2021. Il a formé un triangle ascendant qui a augmenté en avril de cette année et le prix ne s'est pas arrêté avant d'atteindre près de 2 $. Cependant, là-haut, un triangle en contraction a agi comme un modèle d'inversion et le marché s'est effondré à nouveau dans la zone de 0,6 $, où il a trouvé un support.

Ce faisant, il s'est consolidé pendant un certain temps, formant une configuration haussière – un biseau descendant. Mais après que le biseau en baisse se soit cassé plus haut, Ripple n'a pas été en mesure de casser la zone de 1,3 $. Au lieu de cela, il a formé un modèle à double sommet et se négocie maintenant avec un ton baissier.

La récente chute en dessous de 1 $ semble baissière d'un point de vue prospectif, comme l'illustre le triangle bleu en contraction. Le marché a cassé la ligne de tendance bd et, à moins qu'il ne revienne au-dessus de 1,3 $, il s'agit d'une évolution baissière. De plus, le mouvement mesuré d'un tel triangle correspond à 75 % de son segment le plus long et, par conséquent, il indique une baisse en dessous du niveau de support de 0,6 $.