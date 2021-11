Bitcoin a récemment atteint un nouveau record historique et une autre tentative de 70 000 $ est possible. Un motif plat irrégulier peut lui donner une poussée plus haute.

Les crypto-monnaies ont gagné en valeur et en popularité au fil des ans, avec des noms comme Bitcoin ou Ethereum en tête de la course. Alors que de plus en plus de gens adoptent les cryptos, ils font également leurs preuves en tant que moyen d'échange.

Prenez Bitcoin, par exemple. Il y a plus de 230 000 transactions quotidiennes en Bitcoin, alors que de plus en plus de consommateurs passent à la dépense de leurs crypto-monnaies.

Bitcoin a connu un excellent début d'année commerciale – il s'est échangé à 65 000 $ en avril, déclenchant également un rallye dans d'autres crypto-monnaies. Depuis lors, de nombreux facteurs ont affecté les performances de Bitcoin – la Chine réprimant les mineurs, Elon Musk exprimant ses préoccupations environnementales, etc.

Le résultat a été une baisse des prix de plus de 50 % à la fin de l'été. Pourtant, depuis lors, Bitcoin s'est rallié et a même récemment atteint un nouveau record historique.

La tendance haussière est-elle dépassée ou une autre correction est-elle due ? Ironiquement, d'un point de vue technique, Bitcoin semble constructif à partir de niveaux supérieurs et non inférieurs.

Un motif plat irrégulier haussier signale une augmentation

Le tableau technique semble haussier maintenant que le prix du Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique. Actuellement, un motif plat irrégulier indique plus de force, à condition que le prix tombe en dessous de 50 000 $.

La semaine de négociation de Thanksgiving est généralement lente pour les marchés financiers traditionnels, mais le marché des crypto-monnaies est ouvert pendant les vacances et les week-ends. En tant que tel, nous ne devons pas exclure la volatilité pendant les périodes de vacances.

Un motif plat irrégulier est une formation haussière s'il se forme pendant une tendance haussière. Selon la théorie des vagues d'Elliott, il s'agit soit d'une simple correction, soit d'une partie d'une correction complexe. Lorsqu'il s'agit d'une simple correction, elle se forme généralement comme la deuxième vague d'un mouvement impulsif, avec la vague étendue (la plus grande) à suivre). Lorsqu'il fait partie d'une correction complexe, il se forme généralement à la fin si des conditions de tendance existent.

Un mouvement au-dessus de 70 000 $ est haussier pour Bitcoin car il suggère qu'une correction simple ou complexe s'est terminée et que la tendance reprend. Par conséquent, au lieu d'acheter ici, les taureaux Bitcoin feraient mieux d'attendre une clôture quotidienne au-dessus des sommets historiques avant de devenir longs.