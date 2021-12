Le dollar américain s'est redressé cette année et l'EUR/USD est l'une des paires reflétant le rallye. En décembre, l'EUR/USD vient de se consolider près des plus bas annuels, dans l'attente des décisions de la Fed et de la BCE attendues la semaine prochaine.

L'EUR/USD oscille près des plus bas annuels avec seulement quelques semaines restantes dans l'année commerciale. La paire s'est récemment négociée dans une fourchette étroite proche des plus bas, alors que les investisseurs et les commerçants attendent la semaine de négociation la plus importante de décembre.

La semaine prochaine, la Fed et la BCE rendront leurs décisions de politique monétaire. D'abord vient la Fed, mercredi.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment surpris les marchés avec ses commentaires bellicistes. Il a suggéré qu'il était temps que la Fed abandonne le mot « transitoire » lorsqu'elle parle d'inflation, ce qui implique que la Fed envisage d'agir afin de lutter contre la hausse des prix des biens et services.

Il est donc possible que la Fed adopte un ton hawkish la semaine prochaine, auquel cas le dollar américain devrait se redresser davantage. Cependant, tout mouvement de marché doit être pris avec précaution, étant donné que la fin de l'année approche et que la liquidité est mince.

Un jour après la Fed, la BCE doit livrer son message. L'accent sera mis sur les orientations concernant la fin du programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) et l'avenir de l'assouplissement quantitatif conventionnel exécuté par le biais du programme d'actifs conventionnel (APP).

Néanmoins, le risque la semaine prochaine penche en faveur du dollar pour la simple raison que le marché s'attend désormais à deux hausses de taux de la Fed en 2022 et aucune hausse de taux de la BCE l'année prochaine. Par conséquent, l'image fondamentale favorise encore un dollar plus élevé.

Et la technique ?

EUR/USD semble survendu ici

La récente baisse par rapport à la zone de 1,16 s'est produite si rapidement qu'elle a pris les taureaux par surprise. Cependant, l'image technique a indiqué des conditions baissières toute l'année, comme suggéré par le double sommet à 1,23 et une figure en tête et épaules.

Cependant, la paire EUR/USD semble étirée aux niveaux actuels. Par conséquent, un nouveau plus bas pour l'année ne devrait pas être exclu, mais attendez-vous à ce que les acheteurs émergent sur un tel mouvement. Pourtant, à moins que l'EUR/USD ne parvienne à remonter au-dessus de 1,16, tout rallye se heurtera à de nouvelles ventes.