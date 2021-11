Le franc suisse est très demandé alors que de nouvelles craintes liées au COVID-19 surviennent. Le GBPCHF se prépare à tester un support critique. Cela tiendra-t-il ?

Le franc suisse et le yen japonais sont deux devises refuges recherchées lorsque le marché est en mode risque. Les investisseurs vendent des actifs risqués, tels que des actions, et avec le produit achètent des devises refuges ; l'inverse se produit lors d'un mouvement à risque.

La nouvelle qu'une nouvelle variante de COVID-19 découverte en Afrique du Sud se propage encore plus rapidement que la variante delta a déclenché un mouvement sans risque sur les marchés financiers. Il est encore plus important qu'aujourd'hui soit une courte journée de bourse pour les marchés boursiers américains et que de nombreuses personnes ont pris des jours de congé pour célébrer Thanksgiving. En tant que tel, la liquidité est mince et les mouvements de marché sont donc plus violents.

Inévitablement dans un tel environnement, le franc suisse gagne. Il est en hausse dans tous les domaines, et l'une des paires de devises qui reflète sa force est le GBP/CHF. C'est l'une des paires de devises les plus volatiles du tableau de bord FX, mais dernièrement, elle se négocie dans des fourchettes très étroites. Le mouvement d'aujourd'hui, bien qu'agressif, indique une nouvelle faiblesse.

Fait intéressant, la décision de la Banque nationale suisse de maintenir le taux d'intérêt à -0,75 %, le plus bas au monde, n'affecte pas les investisseurs qui recherchent la sécurité du franc.

Une chute en dessous de 1,22 point pour une nouvelle faiblesse

Le tableau technique montre deux zones de consolidation distinctes – une fin 2020 et une au cours des six derniers mois.

Le premier a duré près de neuf mois et représentait un modèle de continuation. Certains peuvent dire que le marché a formé un drapeau haussier géant, et au moment où il est passé à la hausse, la résistance du drapeau s'est transformée en support.

Le support est maintenant testé car la deuxième zone de consolidation s'est avérée être un modèle de retournement. En d'autres termes, les acheteurs ne voudraient pas que le prix tombe en dessous de 1,22 car il n'y a plus de support jusqu'à la zone de 1,17.

Pour les traders ayant un horizon à long terme, ils doivent prêter attention à deux niveaux pivots. L'un est 1,30 et l'autre est 1,12. Une rupture de l'un ou l'autre des deux points à suivre dans le même sens.