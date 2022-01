Le NASDAQ 100 corrige à partir des sommets, mais le biais reste haussier au-dessus de la zone pivot. Un éventuel motif à double sommet est source de problèmes pour les taureaux.

Une semaine avant la réunion de la Réserve fédérale, le marché boursier a corrigé depuis ses sommets. Cependant, la baisse ressemble à une petite correction jusqu'à présent si l'on considère la série de hauts et de bas plus élevés toujours en place sur des marchés tels que l'indice NASDAQ 100.

Le NASDAQ 100 représente le secteur de la technologie aux États-Unis, celui qui suit et mesure la performance des 100 plus grandes sociétés non financières cotées à la bourse du Nasdaq. L'indice s'est redressé depuis ses creux de 2020 avec de petits reculs. Cependant, il a trouvé une forte résistance à 16 600, où il a échoué deux fois.

À ce stade, les investisseurs s'inquiètent de la formation possible d'un modèle à double sommet. Alors que la Réserve fédérale se prépare à relever ses taux en mars, est-il temps de commencer à vendre des actions ?

NASDAQ 100 haussier alors qu'il est au-dessus de 14 500

L'image technique semble mitigée ici. D'une part, l'échec dans la zone des 16 600 pointe vers un modèle à double sommet.

Le mouvement mesuré est égal à la distance entre le haut et l'encolure projetée à partir de l'encolure. Mais le mouvement mesuré ne représente que la distance minimale que le marché doit parcourir pour confirmer la tendance. Pour de bon, le marché peut chuter beaucoup plus au-delà de l'objectif donné par le mouvement mesuré.

D'autre part, même si le NASDAQ 100 décline au mouvement mesuré, le biais reste haussier. À moins que nous ne voyions une clôture quotidienne en dessous de la zone pivot de 14 500, les haussiers achèteront chaque creux.

Une clôture en dessous de la zone mentionnée ci-dessus briserait les séries de hauts et de bas plus élevés. De plus, cela rapprocherait l'indice d'un marché baissier, car une baisse plus profonde activerait un marché baissier.

La pression monte sur la Fed pour augmenter ses taux

Le marché semble se consolider avant les actions de politique monétaire de la Fed. La banque centrale devrait procéder à sa première hausse de taux après l'assouplissement provoqué par la pandémie de COVID-19 en 2020, et le consensus est qu'elle le fera en mars.

Cependant, malgré les orientations prospectives de la Fed, deux problèmes subsistent. L'un est la taille de la hausse des taux, et l'autre est le nombre de hausses à livrer cette année.

Une règle empirique dit que les actions ont du mal à progresser dans un cycle de resserrement. Si tel est le cas, une baisse en dessous de 14 500 pourrait être plus qu'une simple correction.