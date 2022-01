L'EUR/JPY se négocie dans une fourchette étroite depuis mai dernier. 134 et 128 offrent une forte résistance, respectivement un support, tandis que le nombre rond 130 agit comme un niveau pivot.

L'une des configurations techniques les plus intéressantes de ces derniers mois vient du cross EUR/JPY. Pour les traders techniques, les ranges offrent des opportunités d'achat et de vente contre support, respectivement résistance. Si le range se forme autour d'un niveau rond, ils sont encore plus intéressants car les conditions de range durent généralement plus longtemps.

Au début de l'été dernier, l'EUR/JPY a culminé à 134. 2021 a été une excellente année pour les ours du JPY, car les paires de JPY se sont fortement redressées.

Mais après avoir franchi les 130 pour la première fois, le niveau du tour a attiré l'action des prix à plusieurs reprises et le fera probablement à l'avenir. En tant que tel, on peut définir une fourchette de négociation où 134 agit comme résistance et 128 comme support.

Configuration baissière EUR/JPY favorisée

La croix a rebondi de la zone de support 128 trois fois de suite. Au-dessus de 130, il est haussier, sans résistance jusqu'au bord supérieur de la fourchette mentionnée ci-dessus. Cependant, un mouvement en dessous de 130 suggère qu'une autre tentative de 128 est dans les cartes.

En d'autres termes, la fourchette EUR/JPY 128-134 se maintiendra à moins que le prix ne tombe en dessous de 130. Bien qu'au-dessus, les acheteurs ont encore une chance de pousser la paire vers de nouveaux sommets plus élevés. D'un autre côté, une clôture quotidienne en dessous de 130 est source de problèmes pour les taureaux, alors qu'une autre tentative de 128 vient ensuite.

Le JPY reste corrélé aux actions américaines

L'un des principaux moteurs de la faiblesse du JPY l'année dernière a été la force du marché boursier américain. Le JPY est inversement corrélé au marché boursier américain – il baisse lorsque les actions se redressent et progresse lorsque les actions chutent.

En tant que tel, un net mouvement en dessous de 128 indique une faiblesse du marché boursier. De plus, une hausse des taux en mars est dans les cartes maintenant que la Réserve fédérale s'apprête à resserrer la politique monétaire. Si la Fed resserre plus rapidement ou suggère qu'elle le ferait, le marché boursier aura du mal à progresser.

Plus tard dans la journée, le président de la Fed, Jerome Powell, témoignera de sa nomination. Ses propos seront surveillés de près par les traders boursiers ainsi que par ceux en JPY.