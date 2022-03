L'EUR/USD trouve des acheteurs sous 1,10, et la dynamique baissière déclenchée par la guerre en Ukraine se dissipe.

La guerre en Ukraine a semé l'incertitude sur les marchés financiers. L'Europe a répondu à l'invasion russe par des sanctions économiques et les marchés ont immédiatement vendu la monnaie commune, l'euro.

Ca a du sens.

Fragilisée par la pandémie, l'Europe fait désormais face à une guerre. Qui voudrait acheter l'euro alors que plusieurs autres alternatives existent ?

Pourtant, l'euro ne baisse pas comme beaucoup l'ont prédit. En effet, il est tombé en dessous de 1,10 contre le dollar américain sur la dynamique baissière initiale, mais il a rebondi à chaque fois. De plus, l'EUR/USD semble assez acheteur maintenant.

Alors, où va la monnaie commune ensuite ?

L'EUR/USD se taille un creux alors qu'une double combinaison s'est terminée

L'EUR/USD s'échange dans une tendance baissière depuis le début de 2021. Il est passé de 1,23 à 1,08 en un an et demi, créant une série de bas et de hauts plus bas, typiques des marchés baissiers.

Tant que la série reste en place, le biais baissier persiste.

Cependant, la théorie des vagues d'Elliott appelle à la prudence. Plus de baisse peut être possible mais semble peu probable.

On peut repérer un double schéma de combinaison avec le dernier segment en cours. Une combinaison double comprend deux vagues correctives simples reliées par une intermédiaire.

Dans ce cas, nous avons un modèle plat, représenté par le premier abc, la vague intermédiaire, étiquetée avec x, suivie d'un triangle. L'accent est maintenant mis sur 1,12 et la ligne de tendance bd.

Une clôture au-dessus de 1,12 signale la fin du triangle et la fin de la double combinaison. Sur un tel mouvement, le biais devient haussier car une combinaison double se terminant par un tel triangle est entièrement retracée.

En d'autres termes, il ne faut pas être surpris de voir l'EUR/USD revenir au-dessus de 1,20 plus tôt que tard si 1,12 cède.

Effectivement, c'est une perspective impopulaire car, d'un point de vue d'analyse fondamentale, l'euro n'a aucune raison de s'apprécier. Après tout, la BCE a toujours la facilité de dépôt en territoire négatif, tandis que la Fed a déjà augmenté une fois.

Mais les marchés ne sont jamais simples. Si l'EUR/USD continue de trouver des acheteurs en dessous de 1,10, une courte compression suivra éventuellement.