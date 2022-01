L'événement principal pour les marchés financiers dans la semaine à venir est la réunion du FOMC de mercredi. Le taux de change EUR/USD a évolué dans une fourchette étroite pendant deux mois, à la recherche d'une direction. Qu'apportera le presseur de la Fed pour la paire de devises la plus liquide ?

La nouvelle année boursière a commencé avec des marchés boursiers américains déjà en baisse de plus de 7 %. Les investisseurs réagissent à la hausse de l'inflation et ils craignent une forte réaction de la Réserve fédérale des États-Unis.

Alors que le marché boursier a chuté par rapport à ses sommets, le dollar américain se négocie avec un ton mitigé. En fait, on peut dire que le dollar américain et le marché des changes, en général, ont été relativement calmes cette semaine, compte tenu de ce qui s'est passé avec les actions ; sans parler des crypto-monnaies.

La paire EUR/USD reflète la stabilité des monnaies fiduciaires en des temps autrement volatils. Il se négocie dans une fourchette très étroite, inhabituelle pour le taux de change le plus liquide et le plus populaire.

Depuis novembre 2021, soit deux mois, la paire s'échange entre 1,13 et 1,14, plongeant en dessous ou remontant rarement au-dessus. Il est devenu clair que les traders recherchent une direction, et la réunion du FOMC de la semaine prochaine et la conférence de presse qui suivra déclencheront probablement une cassure de la fourchette actuelle.

L'EUR/USD s'est échangé dans un canal haussier depuis novembre dernier

Le récent rapport sur l'inflation de décembre 2021 a montré que les prix des biens et services aux États-Unis ont atteint des niveaux jamais vus depuis près de quatre décennies. La nouvelle a déclenché une vente massive du dollar américain, et le taux de change EUR/USD est sorti de sa fourchette et s'est échangé au-dessus de 1,14.

En attendant, il a retracé tout le mouvement. Il est revenu dans la zone d'équilibre de 1,13, et le trader technique peut noter un canal haussier.

À condition que le prix se maintienne à l'intérieur du canal haussier, nous pourrions voir l'EUR/USD pousser vers le haut de celui-ci et se négocier plus près de 1,16, où se trouve une résistance significative.

Un motif de drapeau baissier ne doit pas être exclu

Mais un canal haussier après une forte baisse n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les haussiers. Le schéma ressemble à un drapeau baissier, et une chute sous le niveau clé de 1,12 ouvre les portes à de nouvelles baisses vers le mouvement mesuré dans la zone 1,09-1,10.

L'élection présidentielle italienne représente un possible moteur du marché

L'élection présidentielle italienne pourrait changer la donne pour l'EUR/USD. Prévue pour commencer le 24 janvier, elle pourrait déclencher une instabilité des paires d'euros si Mario Draghi, l'actuel Premier ministre, est élu président.

C'est le scénario le plus probable et si tel est le cas, un nouveau gouvernement est nécessaire. Par conséquent, l'instabilité en Italie n'est pas de bon augure pour les haussiers de l'euro.