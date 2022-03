Après avoir fortement chuté par rapport au mois de mars, la paire AUD/USD trouve un support autour de 0,7200. Où ira-t-il ensuite alors que la décision de la Fed se profile?

Le dollar américain s'est renforcé dans tous les domaines en mars, la guerre en Ukraine ayant déclenché une fuite vers la sécurité sur les marchés financiers. Il s'est même renforcé par rapport au yen japonais, la devise refuge proverbiale sur le marché des changes.

Demain, le marché s'attend à ce que la Fed relève les taux d'intérêt pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19. En conséquence, cela ajoutera une nouvelle raison d'acheter le dollar américain par rapport à ses pairs du G10 – mais la décision est-elle déjà prise en compte ?

L'Australie étant éloignée de la zone de conflit, certains investisseurs ont d'abord réagi à l'annonce du début de la guerre en Europe en achetant le dollar australien. Ainsi, le taux de change AUD/USD s'est échangé jusqu'à 0,7440 tandis que l'euro s'effondrait.

Mais maintenant, il a chuté de près de trois gros chiffres (c'est-à-dire trois cents pips) avec un jour d'avance sur la Fed. Est-il sûr d'acheter l'AUD/USD ici ?

L'AUD/USD trouve un support dynamique sur le bord inférieur d'un canal haussier

La récente tendance haussière a commencé durant le mois de février. L'AUD/USD a rebondi à partir de 0,7, un niveau pivot, et a construit une série de hauts et de bas plus hauts depuis.

La série tient toujours.

Même la baisse mentionnée plus haut n'était pas assez forte pour l'invalider. Parce qu'une telle série définit une tendance haussière, le biais reste haussier, notamment parce que le marché a maintenant atteint un support dynamique.

D'un autre côté, une baisse en dessous de 0,71 invaliderait le biais haussier. De plus, la pression s'accumulerait à la baisse sur un tel mouvement, et une nouvelle tentative dans la zone pivot de 0,7 pourrait être dans les cartes.

Mais jusqu'à ce que cela se produise, les investisseurs essaieront probablement de pousser le marché au-dessus de 0,73 et dans la moitié supérieure du canal haussier. Une telle décision maintiendrait le biais haussier et une nouvelle hausse pourrait être possible.

Dans l'ensemble, la Fed détient la clé de la prochaine étape du dollar américain. De plus, les nouvelles de la guerre en cours en Europe pourraient facilement changer le sentiment du marché. Dans ces moments-là, les commerçants sont mieux lotis en gardant la taille de leurs transactions petite.