L'inflation sous-jacente en Australie a atteint son plus haut niveau en huit ans. Qu'est-ce que cela signifie pour le taux de change AUD/USD ?

Les données sur l'inflation australienne de décembre viennent d'être publiées lors de la session asiatique précédente – elles ont montré que l'inflation sous-jacente avait atteint son plus haut niveau depuis 2014. La hausse de l'inflation dans les économies avancées n'est plus une nouvelle.

Il y a une semaine, les données de décembre aux États-Unis montraient que les prix des biens et des services avaient le plus augmenté en près de quatre décennies. Il s'est établi à 7 % en glissement annuel, un niveau incroyablement élevé pour que la Réserve fédérale des États-Unis ne s'en aperçoive pas et n'agisse pas.

Cependant, lors de la négociation sur le marché des devises, il faut considérer les deux devises comme faisant partie du taux de change. Alors que le dollar américain est pertinent, en tant que monnaie de réserve mondiale, le dollar australien l'est tout autant.

En Australie, l'inflation de décembre n'a pas augmenté autant qu'aux États-Unis. Néanmoins, il a atteint un plus haut en huit ans, ressortant à 3,5 %.

Ni la Fed ni la Reserve Bank of Australia n'ont relevé les taux de leur limite inférieure. Cependant, ils sont tous les deux contraints de le faire.

Une formation tête et épaules nécessite des niveaux beaucoup plus bas

Les ours ont toutes les raisons de rester sur le côté court car une formation massive de la tête et des épaules est visible sur le graphique journalier. Actuellement, le prix oscille au-dessus de l'encolure, vu à 0,70.

Si l'encolure cède, le mouvement mesuré projeté indique une baisse dans la zone de 0,6. Cependant, ce ne serait que la distance minimale que le marché devrait parcourir pour confirmer la tendance baissière et attirer plus de vendeurs.

Pourtant, les schémas tête-épaules sur des délais aussi longs présentent certains inconvénients. L'un d'eux est qu'un tel schéma est visible pour tous les acteurs du marché ; ainsi, ses chances de « travailler » sont plutôt minces.

Une clôture journalière au-dessus de 0,75 invalide le scénario baissier

Alors que les baissiers semblent avoir le contrôle, les haussiers ont un certain espoir d'un revirement. Tant que le prix plane au-dessus de l'encolure, rien n'est à exclure.

Cependant, un véritable retournement haussier ne devrait être envisagé que sur une clôture journalière au-dessus de la zone de 0,7500. Un mouvement et une clôture au-dessus des sommets de l'épaule droite déclencheraient une hausse supplémentaire, car les traders essaieront d'invalider la tête et les épaules baissières en repoussant le prix au-dessus de la tête.

Dans l'ensemble, la paire AUD/USD semble être à la croisée des chemins. Alors que les décisions des deux banques centrales pèsent lourd, tous les regards sont rivés sur les deux niveaux techniques évoqués plus haut.