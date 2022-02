Le marché boursier a rebondi depuis les creux de 2022 malgré le fait que la Fed se rapproche d'une hausse des taux d'intérêt. Que ferait l'indice S&P 500

L'économie américaine croît à un rythme rapide, comme en témoigne le solide rapport NFP publié vendredi dernier. L'économie a créé près de 500 000 nouveaux emplois en janvier, et le chiffre de décembre a été révisé à la hausse.

Conjugué à la hausse de l'inflation, le dynamisme du marché du travail justifie le début d'un nouveau cycle de resserrement. La Fed devrait bouger en mars et le marché s'attend à quatre ou cinq hausses cette année.

Qu'est-ce que cela signifierait pour l'indice S&P500 ?

Le cas haussier du S&P 500 reste valable

Le marché boursier a commencé la nouvelle année avec un ton faible. 4 800 s'est avéré offrir une forte résistance à l'indice S&P 500, puisqu'il a chuté de près de 600 points après l'avoir atteint.

Néanmoins, le cas haussier reste valable tant que le prix se maintient au-dessus de 4 300. Même si le marché a franchi la série de plus bas plus hauts, nous n'avons pas vu de clôture quotidienne en dessous. Par conséquent, théoriquement, les taureaux ont toujours un cas, et bien qu'ils soient au-dessus de 4 300, nous ne devrions pas écarter une autre tentative à 4 800.

Les cycles de resserrement rapide ont nui aux actions

La Fed étant sur la bonne voie pour relever ses taux, la vitesse du cycle de resserrement compte. De ce point de vue, le S&P 500 semble faible dans les mois à venir.

Une comparaison rapide avec les précédents cycles de resserrement de la Fed révèle que le rendement moyen du S&P 500 a diminué au cours de ces cycles. Comme le cycle qui débutera en mars devrait être rapide, car beaucoup considèrent que la Fed est en retard sur la courbe, les perspectives de l'indice S&P 500 ne sont pas brillantes.

Ce ne serait pas la première fois que la Fed procède à plus de quatre hausses en une année

Les hausses de taux nuisent généralement aux rendements boursiers, tout comme les baisses de taux et l'assouplissement quantitatif sont des vents favorables. Alors, maintenant que la Fed envisage de resserrer les cours, les investisseurs sont effrayés par la perspective de quatre ou cinq hausses cette année.

Cependant, ce n'est pas la première fois que la Fed augmente de manière aussi agressive en un an. L'histoire nous dit que les stocks ne trouvent que lorsque plusieurs hausses sont livrées, à deux conditions. L'un est de solides bénéfices, et l'autre est une économie forte.