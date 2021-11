L'EUR/GBP se négocie avec une basse tonalité depuis plusieurs jours maintenant après que la vague de communication de la Banque d'Angleterre a déclenché un rallye. La paire va-t-elle rendre ses gains récents après la publication de l'inflation britannique cette semaine ?

La paire croisée EUR/GPP a récemment bondi par rapport à ses plus bas annuels, la Banque d'Angleterre étant déçue de ne pas tenir ses promesses. En octobre, les banques centrales ont laissé entendre qu'elles ne toléreraient pas une hausse de l'inflation et les acteurs du marché ont interprété qu'une hausse des taux viendrait plus tôt que prévu. En tant que telle, la livre sterling s'est échangée avec une tonalité d'offre pour les jours précédent la décision de la Banque d'Angleterre.

Mais la banque n'a pas augmenté les taux et, à la place, a livré un message conciliant. Ce qui a suivi a été une vente massive de la livre sterling, et le croisement EUR/GBP n'est qu'une des paires de livres qui ont reflété la faiblesse – il est passé de 0,84 à 0,86.

Cependant, maintenant que la décision de la Banque d'Angleterre est derrière nous, les données sur l'inflation sont sur le point d'être publiées plus tard cette semaine. Le marché s'attend à ce que l'IPC en glissement annuel soit de 3,8% et l'IPC de base à 3,1%. Sur la base de la tendance de l'inflation dans le monde développé, le risque est orienté à la hausse et, par conséquent, l'inflation peut augmenter plus que prévu. Par conséquent, la Banque d'Angleterre pourrait subir de nouvelles pressions pour agir, si l'inflation continue la hausse.

La série des hauts et des bas inférieurs suggère plus d'inconvénients

Les paris haussiers ont considérablement augmenté depuis la décision de la Banque d'Angleterre, mais la situation technique reste en baisse tant que les séries de hauts et de bas inférieurs restent en place. La zone 0,8650 est cruciale pour les acheteurs EUR/GBP, car une clôture quotidienne au-dessus du niveau invaliderait la série et le biais global deviendrait haussier. Cependant, les ours semblent en contrôle jusque-là, et une chute en dessous de 0,85 devrait mettre davantage une pression sur la croix.

D'un point de vue fondamental, l'euro semble faible avant la saison hivernale. La hausse des prix de l'énergie et sa dépendance vis-à-vis du gaz russe pourraient peser sur les économies européennes dans les mois à venir. En outre, certains pays européens ont déjà imposé de nouvelles restrictions COVID-19, faisant davantage pression sur la monnaie commune.

Dans l'ensemble, le croisement EUR/GBP est loin d'être haussier. À moins que nous ne voyions une clôture quotidienne au-dessus de 0,8650, le biais est qu'un nouveau plus bas inférieur à 0,84 est dans les cartes.