L'EUR/USD a rebondi depuis les plus bas annuels et s'échange avec une tonalité d'offre, trouvant des acheteurs à chaque baisse. Voici donc un cas haussier pour 2022, soutenu par des facteurs techniques et fondamentaux.

L'EUR/USD est la paire de devises la plus importante. En plus d'être le plus populaire parmi les commerçants de détail en raison de faibles coûts de négociation et de spreads serrés, c'est aussi le plus liquide.

Il a atteint un nouveau creux en 2022 par rapport à 2021, sur le dos de la Réserve fédérale a fait une déclaration belliciste lors de la première déclaration du FOMC au cours de la nouvelle année. Les investisseurs ont acheté le dollar en pensant que la Fed augmenterait le taux des fonds fédéraux en mars – et ils avaient raison, la Fed a confirmé sa volonté d'entamer un nouveau cycle de resserrement.

Après tout, l'inflation aux États-Unis a atteint 7,5 % en janvier, son plus haut niveau en 40 ans.

Mais le marché des devises reflète la valeur d'une devise par rapport à une autre. Cela étant dit, cela signifie que la volatilité d'une paire de devises est déterminée par des facteurs affectant les deux devises.

En d'autres termes, la politique et les décisions monétaires de la Banque centrale européenne comptent également.

La formation triangulaire pointe vers plus de hausse tout en étant au-dessus de la ligne de tendance bd

On ne peut ignorer la formation d'un possible triangle de contraction sur le graphique journalier EUR/USD. La consolidation a commencé à partir des plus bas de 2017, et le marché semble avoir déjà complété quatre segments.

Un triangle a cinq segments, tous correctifs si nous devons l'interpréter selon la théorie des vagues d'Elliott. Chaque segment est étiqueté avec des lettres, et donc les quatre segments complétés sont abcd. Cela signifie qu'une vague de plus, la dernière, est due, et généralement elle retrace bien plus que 50 % = 61,8 % du segment précédent.

En tant que tel, l'EUR/USD semble acheteur ici, à condition qu'il ne tombe pas en dessous de la ligne de tendance bd. Cette ligne de tendance devrait tenir jusqu'à la fin du triangle.

Le pivot belliciste de la BCE soutient l'euro en baisse

La BCE a pris le marché par surprise jeudi dernier en livrant une tournure belliciste. Ce n'est qu'en décembre dernier que la banque centrale a assuré aux marchés qu'elle n'augmenterait pas les taux d'intérêt en 2022, mais elle a changé d'avis assez rapidement.

Sous la pression de la hausse de l'inflation, il a signalé un pivot belliciste. En conséquence, l'EUR/USD a rebondi depuis les plus bas et la vague électronique semble avoir commencé.