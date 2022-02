L'EUR/USD est de retour à 1,13, une zone où il s'est consolidé depuis déjà trois mois. Les plus bas de 2022 se maintiendront-ils ou verrons-nous une poursuite de la principale tendance baissière ?

2022 a commencé avec le rallye du dollar américain sur le tableau de bord FX. Il a littéralement gagné face à tous ses pairs du G10, et notamment face à l'euro.

La force du billet vert a conduit l'EUR/USD à chuter sous 1,12, où des acheteurs ont émergé. D'un point de vue technique, la paire pourrait former un motif tête et épaules inversé. Alors que le tableau technique est assez simple, le schéma fondamental est plus compliqué, et c'est probablement celui qui déterminera la trajectoire future du taux de change.

Le modèle inversé de la tête et des épaules indique 1,18

D'un point de vue d'analyse technique, l'EUR/USD "travaille" sur l'épaule droite d'une configuration tête-épaules inversée. Le mouvement en dessous de 1,12 représente la tête du motif, et l'encolure est vue juste au-dessus de 1,14.

Un tel motif est d'autant plus puissant que les deux épaules se ressemblent. En tant que tel, une plus grande consolidation entre les niveaux de 1,13 et 1,14 pourrait être haussière pour l'EUR/USD à moyen terme, à condition que le plus bas de 2022 se maintienne.

Une clôture au-dessus de l'encolure déclencherait davantage de hausse alors que les taureaux s'essaieraient au mouvement mesuré. Le mouvement mesuré est calculé comme la distance de la tête à l'encolure projetée à partir de l'encolure. Il pointe vers 1,18 et représente la distance minimale que le marché devrait parcourir.

Politique monétaire et géopolitique – principaux moteurs du taux de change EUR/USD

L'analyse fondamentale semble plus intéressante que l'analyse technique. Sur ce front, l'EUR/USD serait probablement influencé par l'évolution de la géopolitique et de la politique monétaire.

Les deux banques centrales se préparent à un resserrement monétaire

La Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne ont averti les investisseurs que le moment du resserrement monétaire était arrivé. Cependant, la Fed devrait se resserrer plus rapidement et plus agressivement que son homologue européenne, haussière pour le billet vert et baissière pour la paire EUR/USD.

Les développements entre la Russie et l'Ukraine représentent un risque pour les haussiers de l'EUR/USD

Tous les regards sont tournés vers la Russie ces jours-ci. Le conflit en Ukraine risque de s'aggraver et les investisseurs pourraient rechercher la sécurité dans la monnaie de réserve mondiale – le dollar américain. De plus, un conflit à la périphérie de l'Europe pèserait sur la monnaie commune.