La Banque du Canada publiera sa décision de politique monétaire mercredi prochain. Que va faire l'USD/CAD, étant donné qu'il a rebondi du support dynamique de vendredi dernier ?

L'année 2021 s'est avéré être une année de consolidation pour la paire de devises USD/CAD. Alors que le dollar américain s'est apprécié par rapport à la plupart de ses pairs (par exemple, l'euro, le yen japonais, la livre sterling), il a eu du mal à faire de même par rapport au dollar canadien.

L'une des raisons de la force du dollar canadien était la politique monétaire de la Banque du Canada. La banque centrale a été l'une des premières banques à réduire ses achats d'actifs dans le monde développé.

De plus, il n'a pas hésité à surprendre le marché, ignorant le consensus et se révélant plus belliciste que prévu. Ainsi, l'USD/CAD n'est allé nulle part en 2021, une année où le prix du pétrole a surperformé – un autre point positif pour le dollar canadien.

Le biais haussier USD/CAD persiste au-dessus de 1,23

L'image technique semble haussière alors que le marché se maintient au-dessus de 1,23. Il s'agit d'un niveau pivot, et tant qu'il est au-dessus, les taureaux continueront de pousser contre la résistance horizontale observée dans la zone de 1,30.

Vendredi dernier, le marché a rebondi à partir d'un support dynamique. Cependant, la série de creux plus élevés reste intacte et la pression monte pour pousser contre la résistance.

Une cassure sous 1,23 semble contrôler la baisse

D'un autre côté, une cassure en dessous de 1,23 donne le contrôle aux baissiers. Une telle décision ouvre les portes à une nouvelle tentative au niveau de 1,20 – un niveau qui offrait un soutien solide lors de la première tentative de casser plus bas.

La Banque du Canada fera-t-elle une déclaration belliciste?

Deux jokers peuvent influencer l'action des prix USD/CAD et, par conséquent, peuvent conduire à une cassure de niveaux techniques importants. L'un est la décision de la Banque du Canada attendue mercredi prochain.

Le marché ne s'attend à aucun changement du niveau des taux d'intérêt, mais il s'agit d'une banque centrale habituée à surprendre les marchés. En fait, de nombreux acteurs du marché estiment que la banque devrait agir plus tôt pour lutter contre la hausse de l'inflation.

Un autre est le prix du pétrole. Le prix du pétrole brut WTI a dépassé les sommets de 2021 et menace de dépasser les 90 dollars. Tant que le prix du pétrole demeure enchérissant, le dollar canadien demeure aussi enchérissant, car la hausse des prix du pétrole est de bon augure pour le PIB canadien.