La Banque du Canada devrait relever le taux d'intérêt lors de la réunion de politique monétaire de cette semaine. Comment la décision influencera-t-elle le taux de change USD/CAD ?

Cette semaine, l'un des principaux événements pour les cambistes est la prochaine réunion de la Banque du Canada. La banque centrale devrait relever mercredi le taux d'intérêt de 0,25% actuel à 0,5%, devenant ainsi l'une des premières banques centrales du monde développé à augmenter le taux d'intérêt alors que la pandémie de COVID-19 inaugure.

Le taux de change USD/CAD était une douleur à négocier pour les cambistes ces derniers temps. La hausse des taux devrait donc être haussière pour le dollar canadien, mais il se peut que la hausse soit déjà intégrée.

De plus, comme la Réserve fédérale des États-Unis prévoit également de relever les taux en mars, l'accent sera mis sur les orientations prospectives des deux banques centrales.

La tête et les épaules inversées suggèrent plus de force

La Banque du Canada a retardé la hausse des taux d'intérêt en janvier en raison des inquiétudes suscitées par la vague Omicron. Mais l'économie tourne à plein régime et l'inflation a atteint un sommet en 30 ans, ce qui rend presque certain que les taux seront relevés lors de la réunion de cette semaine.

Du point de vue de l'analyse technique, l'USD/CAD semble haussier. Une configuration possible de la tête et des épaules est apparue sur la période quotidienne et le marché a actuellement du mal à s'élever au-dessus de l'encolure.

Il faut s'attendre à une force supplémentaire lors d'une progression au-dessus de la ligne de cou, car le mouvement mesuré de la configuration pointe vers 1,36.

Cependant, les traders pourraient vouloir prendre en compte d'autres facteurs derrière la décision de la banque centrale et l'image de l'analyse technique. Par exemple, le dollar canadien a une corrélation directe avec le prix du pétrole, qui se négocie à près de 100 $ le baril en raison du conflit russo-ukrainien.

Plus de force au-dessus du niveau psychologique devrait soutenir le dollar canadien, donc un développement baissier pour la paire USD/CAD.