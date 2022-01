L'or a été à la traîne de l'action des prix des actifs à risque en 2021 malgré l'inflation aux États-Unis atteignant 7 % en décembre. Le tableau technique semble enfin haussier, car l'or a tendance à bien se comporter en période de hausse de l'inflation.

L'une des divergences les plus curieuses au cours de la pandémie de COVID-19 s'est formée entre l'inflation et le prix de l'or. Historiquement, l'or servait de couverture contre l'inflation.

Malgré l'inflation galopante, l'or a sous-performé depuis août 2020. Dans le même temps, le Bitcoin, considéré par beaucoup comme le nouvel « or numérique », a atteint de nouveaux records. Pour beaucoup, et en particulier pour les jeunes commerçants de détail, c'était une confirmation que les jours de l'or sont révolus depuis longtemps et qu'une nouvelle couverture contre l'inflation est née.

Mais ce n'est pas la première fois que l'or s'écarte de l'inflation. En fait, c'est souvent le cas, et l'histoire nous dit que l'or se comporte bien en période de hausse de l'inflation.

Est-il temps d'acheter de l'or ? Pouvons-nous voir un nouveau record historique en 2022 ?

La configuration haussière de l'or pointe vers un nouveau sommet historique

L'image technique semble haussière ici. Après avoir atteint un nouveau record historique en août 2020, l'or est de nouveau tombé en dessous de 2 000 $. Cependant, pendant environ un an de consolidation, les haussiers de l'or ont des raisons d'espérer une nouvelle tentative pour atteindre les niveaux record de 2020.

Tout d'abord, l'or a fait un double fond juste en dessous de 1 700 $. Il s'agit d'un modèle haussier et appelle à un retournement brutal.

Deuxièmement, les traders techniques peuvent noter une figure inversée de la tête et des épaules, bien que non conventionnelle, si l'on en juge par la ligne de cou en baisse. Néanmoins, les règles de la configuration restent valables, de sorte que les taureaux surveillent de près un mouvement au-dessus de la ligne de cou comme signe d'une nouvelle force.

Une telle cassure indique plus de force, et il n'y a pas de résistance jusqu'à des niveaux record.

L'or surperforme en période de forte inflation

Avant d'écarter le rôle de l'or comme couverture contre l'inflation, il vaut la peine de jeter un coup d'œil aux données historiques. Pour ceux qui n'utilisent pas d'analyse technique pour prévoir les niveaux de prix futurs, les données historiques peuvent aider.

Historiquement, l'or s'est bien comporté dans les périodes de forte inflation. Plus précisément, les années où l'inflation était supérieure à 3%, le prix de l'or a augmenté de 14% en moyenne. De plus, l'or a dépassé l'inflation à long terme.