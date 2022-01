L'indice S&P 500 a connu un début d'année difficile – déjà en baisse de plus de 6 % au cours des trois premières semaines de négociation. Alors à quoi s'attendre ensuite d'un point de vue technique et historique ?

L'année commerciale a commencé il y a seulement trois semaines et l'indice S&P 500, considéré par beaucoup comme la référence pour l'ensemble des marchés boursiers, a baissé de plus de 6 %. Un début difficile, dira-t-on, mais où allons-nous à partir de là ?

Rien de nouveau ne s'est produit depuis que l'indice a atteint un nouveau sommet historique fin 2021. Après tout, la Fed était connue pour diminuer et commencer à augmenter les taux en mars 2022, mais cela n'a pas empêché les investisseurs d'acheter des actions.

De plus, les craintes omicron (c'est-à-dire les inquiétudes déclenchées par une nouvelle variante du COVID-19) se sont estompées. En conséquence, l'impact sur les économies et leurs systèmes de santé n'a pas été aussi lourd qu'on le croyait initialement, et maintenant de nombreux pays envisagent de lever leurs restrictions.

Pourtant, le S&P 500 est en baisse de 400 points par rapport aux sommets. Alors est-ce le moment d'acheter la baisse, ou est-ce juste le début d'une correction plus importante ?

Le tableau technique appelle à la prudence

Un rapide coup d'œil à l'image technique ne révèle aucun dommage réel malgré la vente brutale. En effet, le marché est descendu en dessous d'une zone qui servait auparavant de support.

Cependant, la série de hauts et de bas plus élevés reste intacte. Comme indiqué sur le graphique ci-dessus, le niveau clé n'a pas encore été franchi.

Et même si les baissiers poussent l'indice jusqu'à présent, la principale zone de support reste à 4 000.

Que nous disent les données historiques ?

Le marché peut-il encore plonger de 400 points tout en offrant des rendements positifs ? Cela dépend de quelques facteurs, tels que l'horizon temporel.

À titre d'exemple, en mars prochain, la Réserve fédérale devrait augmenter le taux d'intérêt pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19. Alors que des taux plus élevés sont généralement préjudiciables aux actions, l'histoire nous dit que les marchés haussiers continuent encore trois ans après la première hausse de la Fed.

Une autre chose à considérer est que 2022 est une année d'élections de mi-mandat. L'année moyenne à mi-parcours depuis 1950 a un tirage de 17%. Par conséquent, il y a encore plus de place pour aller à la baisse, mais acheter la baisse n'est peut-être pas la pire décision compte tenu de ce qui se passe après la première hausse de la Fed.