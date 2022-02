L'EUR/GBP s'est échangé sur un ton baissier depuis plus d'un an maintenant, à la recherche d'un creux. Est-ce la semaine qui marque un creux, étant donné que la Banque d'Angleterre (BOE) et la Banque centrale européenne (BCE) annoncent jeudi leurs décisions de politique monétaire ?

Une semaine importante pour les traders EUR/GBP a commencé il y a deux jours. La BOE et la BCE présenteront leurs décisions de politique monétaire jeudi, donnant aux spéculateurs la possibilité de négocier le cross EUR/GBP.

L'action des prix n'est allée nulle part en 2022. Avec plus d'un mois de trading déjà derrière nous, le cross EUR/GBP a à peine bougé.

Plus précisément, en janvier, il s'est échangé dans une telle fourchette d'environ 100 points de pips, extrêmement étroite selon toutes les normes. Cependant, il se peut que le marché n'attende plus de conseils de la part des deux banques centrales que maintenant que les mesures de relance de la politique monétaire sont supprimées.

EUR/GBP au support dynamique

Le tableau technique semble baissier, bien que le marché ait trouvé un certain soutien sur le bord inférieur du canal baissier. A ce stade, il est difficile de se positionner sur l'EUR/GBP pour au moins deux raisons.

Premièrement, le support dynamique peut déclencher un rebond par rapport aux niveaux actuels. Ainsi, les baissiers sont prudents lorsqu'ils ouvrent une nouvelle position.

Deuxièmement, les haussiers n'ont aucune raison d'acheter ici car même un rebond d'un coupé de centaines de points de pips plafonnerait toujours le marché à l'intérieur du canal baissier. Par conséquent, la chose la plus sage à faire ici est d'attendre que les deux banques centrales disent ce qu'elles ont à dire, puis d'échanger une cassure au-dessus du bord supérieur du canal ou de vendre contre la même résistance.

Les acteurs du marché s'attendent à des politiques divergentes

Alors que l'image technique semble baissière, il en va de même pour l'image fondamentale. D'une part, on s'attend à ce que la BOE relève à nouveau le taux d'intérêt après la dernière hausse de taux en décembre. D'un autre côté, la BCE insistera plutôt sur sa carte accommodante, mettant davantage la pression sur la monnaie commune.

Dans l'ensemble, c'est une grosse semaine pour le cross EUR/GBP. Les traders doivent se rappeler que le marché a déjà intégré la plupart des résultats des banques centrales, de sorte qu'une forte variation du taux de change pourrait être déclenchée si l'une des deux banques centrales livre une surprise.