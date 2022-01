Les données sur l'emploi de décembre 2021 ont montré une diminution du nombre de demandeurs et du taux de chômage. En décembre, 29,5 millions de personnes étaient employées au Royaume-Uni.

Le très attendu rapport sur l'emploi du mois de décembre a été publié aujourd'hui au Royaume-Uni. Près de 30 millions de personnes étaient employées dans le Royaume en décembre, et le changement du nombre de demandeurs est passé de -38,6k à -43,3k personnes.

C'est le nombre de personnes qui demandent des allocations liées au chômage, et plus le nombre est bas, mieux c'est. De plus, le taux de chômage a lui aussi baissé. Il est tombé à 4,1% sur des attentes de 4,2%, dans un autre signe d'amélioration du marché du travail.

Cependant, les bonnes données économiques n'ont pas réussi à impressionner la paire GBP/USD. Le câble s'est rallié en 2022 mais n'a pas été en mesure de briser la série des hauts les plus bas observés sur les périodes plus longues.

Sterling revisite la forme de la courbe

L'analyse technique montre un tableau mitigé. D'une part, la paire a formé une configuration à double sommet à 1,42 au premier semestre 2021 et s'est corrigée depuis.

De plus, il a continué à former des bas et des hauts plus bas. De plus, il a cassé l'encolure du motif et a atteint le mouvement mesuré observé à 1,32. En d'autres termes, un schéma baissier classique a atteint son mouvement mesuré.

D'autre part, le mouvement mesuré ne représente que la distance minimale que le marché doit parcourir pour confirmer la tendance. Le fait que l'action des prix soit revenue à l'encolure suggère que les taureaux se battent pour le contrôle. Cependant, pour que l'action des prix devienne haussière, le marché doit clôturer au-dessus de 1,38, invalidant ainsi la série de hauts inférieurs.

L'inflation britannique sera publiée demain

La Banque d'Angleterre a effrayé les marchés en décembre dernier lorsqu'elle a relevé le taux d'intérêt dans un geste surprise. La crainte est que l'inflation augmente trop vite, et demain, les investisseurs sauront si la peur se matérialise.

Pour décembre 2021, les investisseurs s'attendent à ce que l'IPC ou l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni atteigne 5,2 %, supérieur aux 5,1 % rapportés le mois précédent. Cependant, le Core CPI YoY devrait baisser à 3,9% contre 4,0% auparavant, c'est donc une divergence intéressante à surveiller.

La décision de la Fed pèse lourd

Lors de la négociation d'une paire de devises, il faut considérer les deux côtés de l'histoire. Ainsi, non seulement les données du Royaume-Uni sont importantes, mais également les développements des États-Unis.

Tous les regards sont tournés vers la Fed et son message lors de la réunion de la semaine prochaine. Alors qu'aucune hausse des taux n'est attendue en janvier, les traders du dollar américain se concentreront sur les prévisions de la banque centrale.