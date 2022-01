Le NZD/USD a baissé tout au long de 2021 alors que le dollar américain s'appréciait par rapport à ses pairs. Cependant, le marché a rencontré un fort soutien donné par une zone de confluence et semble haussier avant la réunion de mars de la Fed.

Le taux de change NZD/USD a baissé en 2021, la force du dollar américain ayant pesé sur ses pairs. Après avoir atteint un sommet annuel au-dessus de 0,74, il a progressivement diminué jusqu'à la zone actuelle de 0,67.

Avant la réunion de mars de la Réserve fédérale, lorsque la Fed entame un nouveau cycle de resserrement, la paire NZD/USD semble haussière. Cela contraste fortement avec ce que la réaction devrait être si la Fed devenait belliciste, mais l'image de l'analyse technique semble que la férocité de la Fed est déjà intégrée.

Motif tête et épaules inversé haussier

Le premier indice haussier observé sur la période quotidienne est un schéma inverse de la tête et des épaules. La baisse en dessous de 0,56 pouce déclenchée par le COVID-19 en 2020 ressemble à la tête du modèle.

Suite à cette baisse, le marché a rebondi et un décolleté est visible dans la zone de 0,6770. Coïncidence ou non, c'est la zone qui a offert une forte résistance au mouvement haussier du marché, et maintenant elle agit comme un support horizontal. De plus, l'action des prix reteste généralement le décolleté après la cassure initiale, de sorte que la baisse de 2021 et le nouveau test du décolleté confirment le schéma haussier.

Le drapeau haussier pointe vers plus de hausse

Le deuxième motif haussier sur le même graphique est un drapeau haussier. Montré en bleu sur le graphique ci-dessus, il couvre toute l'action des prix depuis le sommet de 2021.

Actuellement, le prix se situe au bord inférieur du drapeau, soutenu par un niveau dynamique. Couplé au support horizontal, on peut affirmer que le taux de change NZD/USD se situe dans une zone de confluence.

Le marché est à l'appui donné par une zone de confluence

Une zone de confluence est donnée par des niveaux de support ou de résistance dynamiques et horizontaux se formant dans la même zone. Dans ce cas, le soutien horizontal est donné par l'encolure inversée de la tête et des épaules, tandis que le bord inférieur du drapeau haussier donne un soutien dynamique.

La Reserve Bank of New Zealand a augmenté rapidement son taux

Qu'en est-il de la prochaine hausse des taux de la Fed prévue en mars prochain ?

Bien qu'un tel mouvement soit haussier pour le dollar américain, l'écart entre les deux banques centrales demeure. La Reserve Bank of New Zealand a été parmi les premières banques centrales au monde à augmenter les taux d'intérêt après que le COVID-19 a déclenché une récession économique mondiale.

De nos jours, le taux de change officiel en Nouvelle-Zélande est de 0,75 %, tandis que la Fed n'a pas relevé les taux de la limite inférieure proche de zéro. Par conséquent, une hausse des taux de la Fed ne fera que réduire l'écart, mais le différentiel de taux d'intérêt devrait encore soutenir le dollar néo-zélandais.

Par conséquent, le scénario haussier NZD/USD bénéficie également d'un certain soutien du côté de l'analyse fondamentale.