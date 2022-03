L'une des principales compressions courtes sur le marché des changes s'est produite au cours des deux dernières semaines, alors que la paire USD/JPY est passée de 115 à plus de 121 sur une ligne verticale.

Les paires de yens japonais ont surperformé au cours des deux dernières semaines en raison d'une dépréciation massive du yen. Ainsi, l'USD/JPY, le principal taux de change du JPY, a chuté de plus de 600 pips sur la période, sans aucun recul.

En regardant les graphiques, le JPY a sous-performé pendant la pandémie de COVID-19. En tant que tel, il semble que la cassure haussière actuelle soit une courte compression alors que le marché étend ses gains.

Alors, qu'est-ce qui a conduit à la cassure haussière de l'USD/JPY ?

Le triangle ascendant s'est cassé plus haut

Un triangle ascendant est une figure haussière qui se forme lors des tendances haussières. L'USD/JPY a formé un triangle ascendant au cours des trois derniers mois, et une cassure haussière s'est produite au-dessus de 116.

Après la cassure haussière d'il y a deux semaines, le marché s'est littéralement redressé sans aucun recul. De plus, toutes les corrélations qui ont duré longtemps sur le marché des changes ont été rompues.

Par exemple, l'USD/JPY a progressé tandis que les actions américaines se sont remises de leurs plus bas. Il s'agit d'une corrélation positive, typique des marchés des changes et des actions.

Mais l'AUD/USD et le NZD/USD ont également augmenté, dans un mouvement inhabituel pour une telle époque. De plus, le yen japonais est une monnaie refuge, ou du moins l'était-elle. Cela signifie qu'en période d'incertitude comme le conflit russo-ukrainien, les devises refuges devraient être demandées. Pourtant, les investisseurs ont vendu et n'ont pas acheté le JPY.

La Banque du Japon est la seule grande banque centrale à garder un biais accommodant

L'une des raisons de la baisse du JPY est la position de la Banque du Japon. Elle reste la seule grande banque centrale à adopter une position accommodante, et ses politiques pèsent donc sur la monnaie.

Quelle est la prochaine étape pour l'USD/JPY ?

Le marché reste haussier d'un point de vue technique tout en dépassant le niveau 116. Par conséquent, les investisseurs achèteraient probablement tout recul, et à moins que la banque centrale ne signale un changement de politique, le JPY restera offert.