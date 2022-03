La Reserve Bank of Australia (RBA) est la première banque centrale à annoncer sa décision de politique monétaire cette semaine. La paire de devises AUD/USD semble haussière d'un point de vue technique, mais les fondamentaux pourraient peser sur le taux de change.

Les négociants en devises se préparent pour une semaine folle à venir, car outre le conflit russo-ukrainien, il y a beaucoup d'événements économiques pour déplacer les marchés. L'un d'eux est la réunion RBA, prévue au début de chaque nouveau mois.

Les traders s'attendent à ce que la RBA maintienne le taux de change officiel inchangé, mais il n'y a pas beaucoup de raisons d'être accommodant. L'inflation en Australie est élevée et d'autres banques centrales ont déjà augmenté ou se préparent à augmenter leurs taux. En tant que tel, l'image fondamentale pourrait ne pas aider le taux de change AUD/USD.

Qu'en est-il de la technique ?

L'image technique semble haussière

Un modèle à double fond pourrait être en place car le niveau de 0,70 offrait un support solide. En tant que tel, l'image technique semble haussière, avec 0,73 agissant comme l'encolure du modèle.

Le mouvement mesuré pointe vers 0,7550, et une clôture quotidienne au-dessus de 0,73 déclencherait davantage de hausse alors que les investisseurs se concentrent sur le mouvement mesuré.

Les fondamentaux pourraient peser sur le dollar australien

Alors que le tableau technique semble haussier, le fondamental pas tellement. Une paire de devises reflète la valeur d'une devise par rapport à une autre.

Par conséquent, des facteurs australiens et américains contribuent à la volatilité de la paire de devises AUD/USD. En tant que telle, la Fed est considérée comme plus belliciste que la RBA et augmentera probablement les taux avant la RBA.

Plus la divergence entre les politiques monétaires des deux banques centrales est importante, plus l'impact sur le taux de change AUD/USD sera important. Le risque est que la RBA reste en attente lors de la réunion de cette semaine, et que la Fed relève le taux des fonds fédéraux en mars – des développements baissiers pour l'échange AUD/USD.

De plus, si la Fed augmente d'un demi-pourcentage, l'écart entre les deux politiques est encore plus grand.

Dans l'ensemble, l'AUD/USD a une configuration technique haussière mais une fondamentale baissière. En tant que tel, les traders doivent faire preuve de prudence lors de l'ouverture de positions sur ce marché.