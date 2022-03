L'EUR/USD oscille autour de 1,10 ces derniers temps, mais le biais reste haussier. Le taux d'inflation plus élevé aux États-Unis est-il une raison ?

L'EUR/USD n'a pas beaucoup baissé depuis le début de la guerre en Ukraine. Le dollar américain agit comme une monnaie refuge en période d'incertitude, mais les investisseurs préfèrent acheter l'euro à chaque creux.

Une explication de la réticence du taux de change EUR/USD à baisser vient du différentiel de taux d'inflation entre l'Europe et les États-Unis. En février, le taux d'inflation annuel aux États-Unis a atteint 7,9 %, alors qu'en Europe, il oscille autour d'un peu plus de 5 %.

Ainsi, malgré la première hausse des taux de la Réserve fédérale, les investisseurs pourraient percevoir que la Fed est bien en retard sur la courbe d'inflation et préférer vendre le dollar américain.

La double combinaison haussière indique un EUR/USD plus élevé

Une double combinaison est un motif correctif complexe qui se termine presque toujours par un triangle qui se contracte. En effet, un triangle de contraction est visible sur le graphique journalier, avec 1,10 agissant comme un niveau pivot.

À partir de ce moment, l'attention se porte sur la ligne de tendance bd. Une rupture au-dessus signale la fin de la formation triangulaire et, implicitement, la fin de la double combinaison. En effet, un tel mouvement marquerait la fin de toute la tendance baissière qui a commencé au-dessus de 1,23.

La BCE devrait bientôt commencer à se resserrer

Lors de sa dernière réunion, la Banque centrale européenne (BCE) a signalé qu'elle ne tolérait pas de tels niveaux d'inflation. En d'autres termes, alors que de nombreux traders se sont empressés de dire que la banque centrale reporterait la normalisation de la politique en raison de la guerre en Ukraine, la BCE a choisi de faire le contraire.

Par conséquent, nous pourrions voir au moins une hausse des taux en 2022. Cependant, la paire EUR/USD sera probablement tirée non pas par le différentiel de taux d'intérêt mais par celui du taux d'inflation.

Plus précisément, si l'écart de taux d'inflation entre l'Europe et les États-Unis ne se réduit pas, le taux de change EUR/USD pourrait s'échanger bien plus haut que les niveaux actuels. Parce qu'il y a peu ou pas de pression à la hausse sur les salaires en Europe, la logique nous dit que l'inflation aux États-Unis continuera de dépasser celle en Europe.

En résumé, sur une clôture quotidienne au-dessus de la ligne de tendance bd, le sentiment EUR/USD devient haussier.