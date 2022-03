Le NZD/USD s'est redressé toute la semaine jusqu'à trouver une certaine résistance dans la zone des 0,70. Alors, comment interpréter l'image technique?

Le dollar néo-zélandais est devenu l'une des devises les plus fortes après que la Réserve fédérale américaine a relevé le taux d'intérêt. Curieusement, au lieu que le dollar américain s'apprécie, le dollar néo-zélandais l'a fait.

Ainsi, la paire de devises NZD/USD est passée de 0,6750 le jour de l'annonce de la Fed à près de 0,70, en ligne quasi droite. Alors à quoi s'attendre désormais ?

Le motif inversé de la tête et des épaules suggère qu'il y a plus d'avantages dans les cartes

Le marché a récemment formé un schéma tête-épaules inversé du point de vue de l'analyse technique. Son mouvement mesuré suggère plus de hausse, avec 0,7150 la distance minimale que le marché devrait parcourir.

NZD et AUD découplés des autres pairs

Ce n'est pas seulement le dollar néo-zélandais, mais aussi le dollar australien, qui s'est apprécié par rapport au billet vert. D'autres devises, comme l'euro ou la livre sterling, ont perdu du terrain face au tout puissant dollar américain.

Une explication pourrait être que les deux pays d'en bas, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sont loin du conflit russo-ukrainien qui a récemment effrayé l'Europe et les marchés financiers. Une autre est que l'inflation, tout en augmentant en Australie et aux États-Unis, n'a pas atteint des niveaux aussi élevés qu'aux États-Unis.

L'inflation est plus élevée aux États-Unis

Parlant de l'inflation américaine, la Réserve fédérale a décidé qu'il était temps d'augmenter le taux des fonds fédéraux en réponse à une hausse beaucoup plus élevée que prévu des prix des biens et services. Le problème est que la Fed n'a augmenté que de 25 points de base alors que l'inflation aux États-Unis s'établit à 7,9 % en glissement annuel.

En d'autres termes, la hausse des taux ne change pas grand-chose en termes réels. Ainsi, les investisseurs ont préféré orienter leurs investissements vers d'autres endroits où l'inflation était plus faible et loin de la zone de conflit en Europe.

Dans l'ensemble, le dollar kiwi, comme on appelle aussi le dollar néo-zélandais, reste acheteur au-dessus de 0,6850. De plus, le rallye pourrait prendre une autre dimension si la paire NZD/USD clôture la semaine de trading au-dessus de 0,70.