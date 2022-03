La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) décide de sa politique monétaire cette semaine. Le marché s'attend à ce que la première hausse des taux soit réalisée – que fera le NZD/USD ?

L'événement principal de la semaine est la réunion de la Réserve fédérale prévue mercredi. Tant de choses ont été écrites sur cette réunion que les marchés ont déjà intégré la hausse des taux tant attendue, la première d'un nouveau cycle de resserrement.

Cependant, les détails comptent et la façon dont la Fed nuancera sa décision aura un impact important sur les marchés financiers.

Une paire de devises résiste face à un dollar américain fort – la paire NZD/USD. Il s'est consolidé depuis plusieurs jours maintenant avant la zone pivot de 0,69, et le biais reste haussier, malgré la prochaine hausse des taux de la Fed.

Le motif tête et épaules inversé indique 0,73

L'image technique semble haussière alors qu'un motif inversé de tête et d'épaules se forme sur la période quotidienne. 0,6900 s'est avéré être un niveau pivot jusqu'à présent pour la paire NZD/USD, et ainsi, une clôture au-dessus signale la fin de la configuration d'inversion.

Un motif tête et épaules a un mouvement mesuré calculé en mesurant la distance entre la tête et l'encolure et en la projetant à partir de l'encolure. Le résultat représente la distance minimale que le marché doit parcourir pour confirmer le retournement.

Dans ce cas, il pointe vers 0,7250 et au-delà. Par conséquent, alors que l'image fondamentale peut favoriser le dollar américain alors que la Fed se prépare à resserrer les taux, l'image technique montre le contraire.

NZD/USD inchangé en 2022

Chose intéressante, le taux de change NZD/USD a peu changé au cours de l'année. Malgré l'environnement d'aversion au risque déclenché par la guerre en Ukraine, le dollar américain reste offert face au dollar néo-zélandais, les investisseurs ayant rapidement acheté la baisse.

Comme mentionné précédemment, 0,6900 est la clé pour plus de hausse. D'un autre côté, une baisse en dessous de 0,66 invaliderait le schéma inversé de la tête et des épaules.

Dans l'ensemble, la réunion de la Fed apporterait de la volatilité sur les marchés, et le NZD/USD briserait probablement sa fourchette récente. Dans l'état actuel des choses, le biais est plutôt haussier.