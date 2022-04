L'USD/JPY se consolide dans des fourchettes étroites après avoir franchi une hausse en mars. Reviendra-t-il au-dessus de 125, ou est-il temps de faire marche arrière ?

La cassure haussière de l'USD/JPY en mars dernier a fait la une des journaux. La paire, qui s'est consolidée pendant longtemps en dessous de 116, est sortie de la fourchette étroite avec un mouvement haussier explosif.

Rien ne s'opposait à ce marché haussier. Des paliers qui auraient pu paraître importants à d'autres moments, comme le 120, seuil charnière, ont été franchis sans hésitation.

La paire a culminé à 125, près de mille pips de plus que le niveau de cassure. Pourrions-nous voir une autre tentative de 125? Selon l'action des prix et l'analyse fondamentale, une nouvelle tentative à 125 est plus que possible.

Les ours comptent sur un motif de tête et d'épaule

Les ours avaient de l'espoir récemment. Le marché a chuté rapidement à partir de 125, suggérant qu'une possible configuration tête-épaules pourrait être en place.

Cependant, après ce qui semblait être la consolidation de l'épaule droite, le marché a encore augmenté sa jambe.

Les taureaux ont deux modèles haussiers pointant vers de nouveaux sommets

Deux modèles haussiers suggèrent que nous pourrions voir une autre tentative à 125. L'un est un triangle ascendant, déjà confirmé par le marché atteignant le mouvement mesuré.

Un autre est un motif de drapeau haussier actuellement en préparation. Une cassure au-dessus du point le plus haut du drapeau indique un mouvement au-dessus de 125.

La Banque du Japon reste accommodante

Outre l'analyse technique favorisant une autre jambe plus élevée, le cas haussier USD/JPY est également soutenu par l'analyse fondamentale. Les deux banques centrales de la discussion, la Banque du Japon et la Réserve fédérale des États-Unis, ont des politiques monétaires différentes ou divergentes.

D'une part, la Réserve fédérale a déjà relevé une fois le taux des fonds fédéraux. De plus, il laisse fortement présager de nouvelles hausses, même de 50 points de base, comme le suggéraient les minutes hawkish du FOMC d'hier.

En revanche, la Banque du Japon n'est pas pressée de mettre fin à sa politique monétaire accommodante. Tout le contraire.

Il a récemment annoncé qu'il était prêt à acheter des quantités illimitées d'obligations d'État, dans le cadre de son programme de contrôle de la courbe des taux. Ainsi, l'analyse fondamentale, via le différentiel de taux d'intérêt, favorise une autre jambe plus élevée pour l'USD/JPY.