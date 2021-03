La semaine des NFP de mars 2021 vient de commencer avec la hausse du dollar américain sur le tableau de bord du F.X. Le billet vert s’échange avec un ton de surenchère en raison d’un assouplissement plus important des banques centrales autres que la Fed. La hausse des rendements à long terme a entraîné un resserrement financier non souhaité, et le monde recherche la sécurité du dollar américain.

La semaine à venir est pleine d’événements économiques importants, mais l’accent reste mis sur le dernier jour de la semaine où les NFP – Salaires non agricoles est publié aux États-Unis. Tout le reste n’a que peu d’importance, car les traders chercheront des indices sur l’état du marché du travail américain.

Focus sur le dollar américain

Le dollar américain a augmenté de plus de deux grands chiffres (c’est-à-dire deux cents pips) par rapport à l’euro, à la livre sterling ou au dollar australien au cours des deux derniers jours de bourse. Si la tendance se poursuit, la réaction aux données des NFPvendredi pourrait être décisive pour l’évolution à moyen terme du dollar américain.

L’indice ISM manufacturier PMI est la première donnée économique importante de cette semaine. Le marché s’attend à une publication forte, 58,7, et la composante emploi nous en dira long sur la capacité du secteur à créer des emplois.

Au début de la prochaine session asiatique, la Banque de Réserve d’Australie (RBA) publiera sa déclaration. Le dollar australien était l’une des monnaies les plus fortes pendant la pandémie, et la RBA n’est pas satisfaite de cette évolution, notamment du fait que le prix de certaines matières premières a été corrigé récemment. Les PIB australien et canadien de mardi sont des événements qui font bouger le marché pour les monnaies liées aux matières premières, telles que le dollar australien et le dollar canadien.

Mercredi est le jour où la publication du budget annuel au Royaume-Uni aura un impact sur la livre sterling. La livre a récemment baissé par rapport au dollar américain mais reste forte tout en ayant le niveau de 1,40 en vue.

Les salaires du secteur privé (ADP), l’ISM non manufacturier et les demandes de chômage de mercredi et jeudi donneront d’autres indices sur la publication des NFP. Par ailleurs, jeudi après-midi, Jerome Powell, le président de la Fed, fera un discours sur l’économie américaine lors d’un événement organisé par le Wall Street Journal. Comme les questions du public sont attendues, ses paroles pourraient faire bouger les marchés.

Tout compte fait, ce devrait être une semaine classique des NFP. Il s’agit d’une consolidation sur les principales devises dans les premiers jours de la semaine, suivie par les NFP ce vendredi, qui est très important.

Toutefois, le joker vient des rendements à long terme. Si nous constatons une nouvelle hausse, une crise du dollar pourrait pousser le billet vert encore plus haut.