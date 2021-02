La semaine de trading commence par une… pause. Aujourd’hui, les États-Unis célèbrent le jour du président, et les banques américaines sont donc fermées, et aucune donnée économique importante n’est prévue tout au long de la journée. En Europe, les choses sont à peu près les mêmes, même si ce n’est pas du tout un jour férié.

Qu’est-ce qui attend les traders de devises cette semaine ?

La semaine dernière a été la semaine de trading la plus calme de l’année jusqu’à présent. Certes, il n’y a pas beaucoup de semaines à comparer, mais le VIX (c’est-à-dire l’indice de volatilité) sur le marché boursier américain a quand même atteint des niveaux extrêmement bas. Comme le marché boursier américain est un des moteurs de la volatilité du marché des changes, le manque d’activité s’est répercuté sur le marché des changes. À moins que quelque chose d’inhabituel ne se produise cette semaine, les chances sont que les choses continuent dans la même direction, car la semaine à venir est légère en termes de publications économiques.

La seule donnée à prendre en compte aujourd’hui est le compte-rendu de la réunion de politique monétaire publié par la Banque de réserve d’Australie (RBA). Cependant, le compte-rendu est attendu après la fermeture du marché au comptant de New York, il aura donc un impact sur le dollar australien lors de la prochaine session asiatique.

Mardi, il s’agira de données de troisième niveau pour la session de Londres (par exemple, le PIB éclair dans la zone euro, le ZEW en Allemagne), et aux États-Unis, le seul événement à prendre en compte est le discours de la Fed de Daly. M. Daly doit parler de l’économie et de la politique monétaire lors d’un événement organisé par l’Université de San Francisco. Comme des questions du public sont attendues, les marchés pourraient évoluer sur quelques remarques intéressantes, le cas échéant.

À partir de mercredi, des données intéressantes seront publiées : l’IPC au Royaume-Uni, les ventes au détail aux États-Unis et, plus tard dans la session nord-américaine, le compte rendu de la réunion du FOMC.

Sur les trois, ce sont les procès-verbaux qui créeront probablement la plus grande volatilité sur le marché, non pas parce qu’ils offriront quelque chose de nouveau, mais parce que le marché se tient généralement jusqu’au procès-verbal, au cas où il y aurait une surprise.

La semaine de trading se termine avec les Flash Services et le PMI manufacturier de la zone euro, ainsi qu’avec les ventes au détail du Royaume-Uni. Ce sont des données de premier ordre, et si le marché ne bouge pas avant vendredi, les données sont suffisantes pour donner l’impulsion nécessaire.

Au total, une semaine intéressante en perspective, avec un joker – le Rapport sur la politique monétaire de la Fed. Il est censé être publié à cette période de l’année, mais il n’a pas été publié la semaine dernière. S’il est publié cette semaine, la volatilité du dollar américain est sur le point d’augmenter.