Aston Martin construit des voitures et des SUV de luxe dans plus de cinquante pays à travers le monde et vise à devenir la première société de véhicules électriques de luxe.

Cotées à la bourse de Londres, les actions d’Aston Martin ont surperformé en 2021 alors que le monde voit la lumière au bout du tunnel dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

L’industrie automobile a été très touchée par la crise, mais les marques de luxe se sont mieux comportées que ce que beaucoup attendaient. En avance sur les revenus de cette semaine, le cours de l’action Aston Martin semble important car il se consolide dans la continuité.

Quand Aston Martin publie-t-elle ses revenus du quatrième trimestre ?

Aston Martin Lagonda annoncera son quatrième trimestre 2020 et ses résultats complets pour l’exercice fiscal jeudi prochain, 25 février 2021, à 08h30 GMT.

Attentes du marché à partir du relevé des revenus d’Aston Martin ?

Le marché prévoit des recettes pour le dernier trimestre de 750,65 millions de GBP, ce qui correspond à un ratio prix/ventes à terme de 72,29. De plus, les prévisions de croissance pour l’année en cours sont de -41,62%, ce qui reflète les luttes actuelles et les efforts de restructuration. Toute surprise positive devrait suffire à pousser le cours de l’action Aston Martin vers un nouveau sommet.

Actions Aston Martin : Analyse technique

L’image technique révèle un triangle descendant qui s’est formé au cours de l’année 2020 en agissant comme un modèle d’inversion. Depuis novembre, lorsque les marchés boursiers du monde entier ont entamé une nouvelle hausse, le cours de l’action Aston Martin a rompu au-dessus de la limite supérieure du triangle. Depuis lors, il n’a cessé de former des hauts et des bas plus élevés, une série typiquement observée lors des tendances haussières.

Le bord supérieur du canal fait office de résistance, tandis que le bord inférieur fait office de support. À l’intérieur du canal ascendant, le marché reste haussier, et les traders doivent s’efforcer de trouver des modèles de continuation. À l’heure actuelle, le prix semble se consolider dans une formation en fanion – un schéma de continuation qui devrait conduire à un nouveau plus haut, à condition que les revenus du quatrième trimestre 2020 ne soient pas décevants.

Quelles sont les perspectives du prix de l’action Aston Martin ?

L’annonce de l’année dernière que l’Aston Martin Lagonda et Mercedes-Benz AG partageront la même technologie a donné confiance dans la capacité d’Aston Martin à réussir ses efforts de restructuration. Le marché a accueilli favorablement cette annonce, comme en témoigne le cours des actions qui a rebondi après avoir formé un triangle en guise de retournement. Si l’entreprise devait enregistrer des revenus positifs, il est probable que le cours de l’action continuerait à monter, ce qui exercerait une pression sur la partie supérieure.