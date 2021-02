Beyond Meat a gagné sa réputation d’entreprise proposant des produits carnés à base de plantes aux États-Unis mais aussi à l’étranger. Elle s’adresse aux restaurants, aux écoles, aux services de restauration, etc. et le cours de son action a déjà augmenté de 40 % rien que cette année.

Publié en 2019, il n’a pas encore atteint un nouveau record par rapport aux prix post-IPO. Les revenus du quatrième trimestre 2020 vont-ils augmenter davantage ou peut-on s’attendre à un retournement de tendance ?

Quand Beyond Meat publie-t-il ses revenus au quatrième trimestre ?

Beyond Meat devrait publier ses revenus pour l’ensemble de l’année fiscale et le quatrième trimestre le 25 février 2021.

Attentes du marché à partir de l’état des revenus de Beyond Meat ?

Alors que le marché s’attend à un revenu par action négatif de -0,11 $, les recettes de l’exercice devraient atteindre 105 millions de dollars. Toute surprise positive devrait être accueillie favorablement par le marché, car le positionnement est sur le long terme, comme le montrent les performances de l’année en cours.

Actions Beyond Meat : Analyse technique

Le tableau de l’analyse technique semble mitigé. Avant d’interpréter le graphique quotidien ci-dessus, il faut considérer qu’il s’agit de la période quotidienne, et qu’elle offre donc une perspective plus large.

Le graphique ci-dessus peut être interprété comme un triangle ascendant ou un double sommet. Sur les deux, les chances favorisent le premier scénario en raison de deux indices. Premièrement, la base horizontale, qui agit comme une résistance, se formant généralement lors des triangles ascendants. Deuxièmement, la série de creux plus élevés que le marché continue à former. Une telle série est conçue pour exercer une pression sur la base horizontale jusqu’à ce que le prix élimine la résistance. Lors d’une telle rupture, le mouvement mesuré, calculé comme le segment le plus long du triangle projeté à partir de la base horizontale, indique des niveaux beaucoup plus élevés. Pour trader le triangle ascendant, les traders doivent d’abord attendre les revenus du quatrième trimestre ; ensuite, attendre la rupture et la fermeture du marché sur une base quotidienne ; enfin, cibler le mouvement mesuré.

Le scénario du double sommet nécessite une action sur les prix pour rompre la série des bas plus hauts. Même en cas de surprise négative sur les revenus, si la série des plus bas reste en place, les acheteurs interviendront probablement.

Quelles sont les perspectives pour le prix de l’action Beyond Meat ?

Au début du mois de trading, la performance de Beyond Meat a été inférieure à celle de Davidson, mais cela n’a pas empêché la hausse des prix. La concurrence s’intensifie également alors que McDonalds teste les burgers McPlant sur certains marchés européens. Bien que la concurrence accrue ait un impact négatif sur les revenus, la croissance du marché intérieur pourrait être la clé qui permettra à Beyond Meat de surpasser ses concurrents.