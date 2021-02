Capita est une société britannique qui fournit des produits et services logiciels, ainsi que des services de digitalisation et de conseil. Elle est également active dans les services informatiques et de réseau et gère une énorme entreprise au Royaume-Uni, en Irlande, dans toute l’Europe continentale, à Dubaï ou en Afrique du Sud.

Son cours est dans une spirale descendante puisqu’il a commencé à baisser avant même la pandémie COVID-19 2020. La forte concurrence dans ce secteur et la difficulté d’étendre l’activité ont fait baisser le cours de l’action Capita.

Quand Capita Martin publie-t-il ses revenus du quatrième trimestre ?

Capita se prépare à publier ses revenus du quatrième trimestre 2020 la semaine prochaine, le 4 mars 2021.

Attentes du marché à partir de l’état des revenus de Capita ?

Le marché estime les revenus pour le trimestre à environ 4,56 milliards de livres sterling, soit une baisse de 4,43 % par rapport à la même période de l’année précédente. Capita a une capitalisation boursière d’environ un milliard de dollars et une valeur d’entreprise estimée à 2,69 milliards de dollars.

Actions Capita : Analyse technique

Lorsque la pandémie a atteint le monde occidental en avril dernier, les marchés boursiers du monde entier se sont effondrés. Le cours de l’action Capita s’est également effondré.

Cependant, dans l’intervalle, les indices boursiers américains ont atteint de nouveaux sommets historiques. Tous les indices. De même, le marché boursier britannique a regagné le terrain perdu, même s’il ne traitait pas avec un ton de surenchère comme en Amérique.

Pourtant, le cours de l’action Capita n’a pas pu rebondir. L’action horizontale du prix suggère un modèle de drapeau baissier. Le mouvement mesuré de l’action est un véritable problème pour le modèle économique ; il est donc risqué de vendre l’action à découvert. Il est préférable pour les investisseurs d’attendre que les revenus soient annoncés la semaine prochaine et de voir le résultat. S’il y a une surprise positive, les investisseurs devraient attendre un jour avant d’acheter, comme le suggère une anomalie bien connue de la finance comportementale. D’un point de vue technique, une rupture et une fermeture du bord supérieur du canal devraient susciter plus d’intérêt pour le mouvement mesuré du canal.

Quelles sont les perspectives du prix de l’action Capita ?

Capita a récemment annoncé que sa branche retraite avait signé une extension de contrat avec les régimes de retraite des universités. Dans le même domaine, Capita a lancé un nouvel outil de profilage pour les conseillers financiers. Par ailleurs, au début du mois, Capita a annoncé qu’elle avait remporté un contrat pour aider les demandeurs d’emploi en Écosse touchés par la pandémie. Malgré ces efforts, les perspectives de prix restent lourdes pour le cours de l’action Capita. L’incapacité à rebondir sur les plus bas niveaux alors que le marché boursier dans son ensemble l’a fait, laisse présager des difficultés pour les actions de Capita, car les investisseurs remettent en question le modèle économique. Une surprise négative sur les revenus devrait mettre la pression sur les plus bas et ouvrir la porte à d’autres baisses, comme le suggère la consolidation horizontale.