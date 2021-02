Taylor Wimpey est un promoteur britannique qui opère dans le secteur de la construction de maisons et dirige des entreprises au Royaume-Uni et en Espagne. Le cours de l’action de Taylor Wimpey s’est consolidé au cours des trois derniers mois environ selon un schéma horizontal, incapable de rompre au-dessus du niveau clé de 172 GBP.

Avant les résultats du quatrième trimestre 2020, la pression monte contre la résistance horizontale, d’autant plus que le secteur de la construction résidentielle a assez bien survécu au choc de la pandémie grâce aux conditions de financement attractives résultant de l’assouplissement monétaire des banques centrales.

Quand Taylor Wimpey publie-t-il un rapport sur les revenus du quatrième trimestre ?

Taylor Wimpey publiera ses revenus du quatrième trimestre 2020 et les résultats complets de 2020 le 2 mars 2021.

Les attentes du marché à partir de la déclaration des revenus de Taylor Wimpey ?

Les acteurs du marché s’attendent à une baisse des recettes à 3,9 milliards de dollars, soit environ 30 % de moins qu’à la même période il y a un an. Toutefois, les récents développements dans la lutte contre la pandémie rendent optimiste quant à la reprise progressive des industries clés, et il ne faut donc pas s’étonner que les investisseurs se concentrent sur des mesures prospectives.

Par exemple, le ratio cours/ventes à terme devrait s’établir à 1,93 sur les revenus de la semaine prochaine et chuter de façon spectaculaire à l’avenir en raison de l’augmentation des ventes en 2021.

Actions Taylor Wimpey : Analyse technique

Le cours de l’action de Taylor Wimpey a formé une consolidation horizontale qui pourrait n’être que la consolidation d’un modèle de drapeau haussier. D’un point de vue technique, la consolidation peut être traitée de deux manières.

La première consiste à trader uniquement la rupture du canal, c’est-à-dire à attendre que le cours casse le bord supérieur du canal et à cibler la longueur du canal.

L’autre consiste à le trader dans le cadre d’un drapeau haussier. Dans ce cas, le mouvement mesuré projeté indique un niveau beaucoup plus élevé pour le prix de l’action de Taylor Wimpey.

Dans les deux cas, il est préférable pour les investisseurs d’attendre une rupture. En cas de revenus positifs et de réaction haussière du marché, les investisseurs devraient attendre la clôture du jour ouvrable et voir si le cours a franchi la zone clé et clôturé au-dessus. Si c’est le cas, le mouvement mesuré fait office de cible, tandis que le bord inférieur de la consolidation fait office de stop-loss.

D’un autre côté, si les revenus de Taylor Wimpey déçoivent et que le marché rompt le support à la limite inférieure du canal, le scénario haussier est annulé.

Quelles sont les perspectives du prix de l’action Taylor Wimpey ?

L’entreprise de Taylor Wimpey n’est pas restée insensible à la crise sanitaire. De plus, le Brexit joue un rôle crucial dans ses futures opérations puisqu’elle gère de nombreux projets en Espagne, au sein de l’Union européenne. Afin de faire face à la crise, Taylor Wimpey a licencié une partie de sa main-d’œuvre, ce qui lui a coûté 15 millions de livres sterling. Le cours de l’action de Taylor Wimpey reste haussier tout en restant dans le canal horizontal, et en cas de rupture sur les revenus positifs, les investisseurs tenteront de lui donner une nouvelle impulsion à la hausse.