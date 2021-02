Virgin Galactic fabrique des véhicules aériens et spatiaux et participe également à des vols spatiaux habités pour des chercheurs et des particuliers aux États-Unis. Le cours de l’action de Virgin Galactic a augmenté de plus de 100 % depuis le début de l’année, principalement en raison de la spéculation sur le lancement d’un vol d’essai au début de 2021.

Quand Virgin Galactic publie-t-il ses revenus du quatrième trimestre ?

Virgin Galactic publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année 2020 le 25 février 2021.

Quelles sont les attentes du marché par rapport à l’état des revenus de Virgin Galactic ?

Le marché s’attend à un BPA de – 1,26 $ et à une croissance de 24,46 % en glissement annuel au quatrième trimestre de l’année dernière. Toute surprise négative devrait peser sur le cours de l’action, mais le vol d’essai est le joker pour tout résultat financier révélé la semaine prochaine. Comme toujours, les acteurs du marché se concentreront sur les orientations données par la direction.

Actions Virgin Galactic : Analyse technique

L’image technique de Virgin Galactic révèle un possible triple sommet à 60 $ qui s’est formé récemment. Si l’on regarde le passé à la recherche d’un support, la zone des 42 $ correspond à un niveau où le cours de l’action a trouvé une résistance dans le passé avant de le faire exploser. Ainsi, en cas de mauvaise surprise, qu’elle provienne du vol d’essai ou des résultats financiers, la zone de résistance précédente devrait servir de support.

En ce qui concerne le triple top, les traders techniques ont un dicton selon lequel les triple tops tiennent rarement. Toutefois, cela dépend de l’action sur les prix qui suit peu après le rejet. Ce qui importe à ce stade, c’est que le niveau de 60 $ plafonne la hausse et celui de 42 $ la baisse. Toute rupture et clôture au-dessus, respectivement en dessous de ces niveaux, devrait être suivie d’une continuation dans la même direction.

Quelles sont les perspectives du prix de l’action Virgin Galactic ?

La frénésie qui entoure le cours de l’action de Virgin Galactic est surtout liée à son prochain vol d’essai plutôt qu’aux résultats financiers à venir. L’année 2021 a commencé avec l’arrivée sur la planète rouge (alias Mars) des trois vaisseaux spatiaux en provenance des États-Unis, de la Chine et des Émirats arabes unis. Plus Virgin Galactic retardera le vol d’essai, plus la déception sera grande. De plus, il se peut très bien que le vol d’essai soit déjà tarifé aux niveaux actuels, compte tenu de la hausse de 100 % du cours de l’action en moins de deux mois.