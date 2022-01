L'inflation aux États-Unis a atteint un sommet de quatre décennies en décembre. Pourtant, le taux des fonds fédéraux est proche de zéro. En tant qu'or traditionnel contre l'inflation, l'or protège un portefeuille de la hausse des prix. Voici trois actions minières aurifères à acheter : Newmont Corporation, Gold Fields et Barrick Gold.

Les données d'inflation aux États-Unis pour décembre ont montré que les prix des biens et services ont augmenté de 7 % en glissement annuel, le rythme le plus rapide en près de 40 ans. Bien qu'elle ait largement dépassé l'objectif de la Réserve fédérale, la banque centrale n'envisage pas de relever le taux des fonds fédéraux pour lutter contre l'inflation.

Au moins pas encore. Elle continue d'acheter des obligations dans le cadre de son programme d'assouplissement quantitatif, et la première hausse des taux n'est attendue qu'en mars.

Comment les investisseurs peuvent-ils protéger leurs portefeuilles contre la hausse de l'inflation ? Une façon consiste à s'exposer à l'or, une couverture traditionnelle contre l'inflation. Voici trois actions minières aurifères à acheter pour protéger le portefeuille contre l'inflation : Newmont Corporation, Gold Fields et Barrick Gold.

Société de Newmont

Newmont est une entreprise américaine de Denver, Colorado. Elle emploie près de 15 000 personnes et a été fondée en 1916. Elle exploite des champs et des mines de production et d'exploration aurifères dans divers pays tels que le Pérou, le Chili, le Ghana, le Canada et les États-Unis.

Le cours de l'action de Newmont est globalement stable au cours des douze derniers mois. Comme le prix de l'or a sous-performé, les actions des mines d'or ont également eu du mal à performer.

Cependant, les sociétés minières aurifères versent un dividende avec un rendement plus élevé que dans la plupart des autres secteurs. Par exemple, le rendement du dividende à terme de Newmont est de 3,58 % et le ratio de distribution des dividendes est de 73,53 %. Par ailleurs, le taux de croissance du dividende sur cinq ans est de 77,46 %.

Gold Fields

Gold Fields est une société minière aurifère sud-africaine basée à Sandton. Elle a des opérations internationales dans des pays comme le Chili ou l'Australie, et ses actions sont cotées à la Bourse de New York sous le ticker GFI.

Le cours de l'action a augmenté de +16,29 % au cours des douze derniers mois et la société verse également un dividende. Le taux de distribution des dividendes est de 30,95 % et le taux de croissance sur cinq ans est de 49,92 %.

Un autre facteur attractif est la marge bénéficiaire brute, supérieure de 43,37 % à la médiane du secteur.

Barrick Gold

Barrick Gold est une société minière canadienne d'or et de cuivre. Basée à Toronto, elle exploite des mines au Canada, en Argentine et en Tanzanie, pour ne nommer que quelques pays.

Il verse également un dividende important et sa marge bénéficiaire brute dépasse également la médiane du secteur – 41,37 % contre 30,39 % de la médiane du secteur. Au cours actuel de l'action, Barrick Gold a atteint une capitalisation boursière de 33,77 milliards de dollars.