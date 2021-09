La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande est la première banque centrale du monde développé à procéder à une première hausse des taux. Quelle conclusion les traders peuvent-ils tirer des attentes du marché concernant les premières hausses des taux directeurs ?

Sur le marché des devises, les taux de change reflètent la valeur d'une devise par rapport à une autre. Les traders désireux de spéculer sur l'orientation future d'une paire de devises utilisent différents outils à leur disposition – techniques ou fondamentaux.

Les banques centrales et leurs actions sont les principaux moteurs de la volatilité sur le marché des devises. Les algorithmes de trading et les nouvelles technologies ont permis aux courtiers d'exécuter des ordres en quelques millisecondes. Le langage des banques centrales a donc changé, dans un souci de transparence et de clarté, afin d'éviter toute volatilité inutile.

De toutes les décisions des banques centrales, celles qui concernent les taux d'intérêt sont les plus importantes pour les traders. En termes simples, une devise est d'autant plus attrayante que le taux d'intérêt est élevé.

Dans le monde développé, l'inflation n'était pas un problème au cours des dernières décennies. La pandémie de COVID-19 a changé la donne, mais les taux réels (c'est-à-dire le taux d'intérêt moins le taux d'inflation) devraient redevenir positifs lorsque les banques centrales commenceront à relever leurs taux et que l'inflation ralentira.

Interpréter les attentes du marché en matière de taux d'intérêt

Si nous utilisons les variations attendues des taux d'intérêt dans les pays développés et essayons de prévoir les variations futures des taux de change, nous obtenons des résultats intéressants.

Par exemple, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et la Banque d'Angleterre sont les premières à devoir relever leurs taux de 25, respectivement 15 points de base. Cela représente une augmentation de 0,25 %, respectivement 0,15 %. Cela peut sembler peu, mais si l'on compare avec, par exemple, le taux d'intérêt de -0,5 % du taux de facilité de dépôt de la BCE, l'écart se creuse.

Sur la base du graphique ci-dessus, on peut privilégier une position courte sur le taux de change EUR/NZD, une position courte sur l'EUR/GBP, ou une position longue sur le GBP/JPY. Seulement, trader le marché des devises n'est pas si simple. De multiples facteurs doivent être pris en compte, et le taux d'intérêt n'est qu'une pièce du puzzle.

Toutefois, les taux d'intérêt offrent une estimation éclairée de ce que sont les prix. Toute déviation, telle que le report de la hausse par la Banque d'Angleterre, devrait créer plus de volatilité que la hausse réelle des taux, qui a eu lieu comme prévu.