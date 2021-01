La nouvelle année a commencé par une explosion, les manifestants ont pris le Capitole des États-Unis dans un mouvement qui a stupéfié l’Amérique et le monde. Les marchés financiers n’étaient même pas pleinement fonctionnels, la plupart des gestionnaires d’investissements étant encore en vacances lorsque l’assaut a eu lieu, mais il reste l’événement clé du début de l’année de trading.

Depuis lors, les choses se sont un peu calmées. Le président Trump a reconnu la défaite, et demain Joe Biden devrait prononcer son premier discours en tant que nouveau président des États-Unis. Aucun changement de politique monétaire jusqu’à présent, et tous les communiqués économiques de 2021 faisaient référence au dernier mois de l’année précédente.

Quels sont les gagnants et les perdants jusqu’à présent dans l’année de trading ? Cette information est importante car la façon dont les actifs financiers se comportent au début de l’année de trading permet de se faire une idée précise du positionnement des sociétés d’investissement.

L’or et l’argent moins performants

L’or et l’argent ont fait baisser les métaux précieux. Après que l’or ait atteint un nouveau record en 2020, il s’est inversé et n’a plus été en mesure de retrouver ce niveau, alors qu’il dépassait les 2 000 $. L’argent a suivi de près, et la tendance à la baisse s’est poursuivie au début de l’année de trading.

Ou alors, est-ce le dollar qui s’est renforcé ? Pas tellement, bien que l’indice Bloomberg du dollar montre une performance positive pour le billet vert ces derniers temps.

La grande surprise jusqu’à présent dans le trading provient du marché des matières premières. Le maïs arrive en tête, avec des prix qui ont augmenté de plus de 10 % en moins de deux semaines. Il s’agit simplement d’une poursuite de la tendance de l’année dernière, puisque les prix du maïs sont maintenant en hausse de 61 % par rapport aux plus bas de l’année dernière, tout comme le prix du blé – en hausse de 37 % par rapport à son plus bas. Pourquoi les prix des denrées alimentaires s’envolent-ils ?

Le pétrole est également en hausse. Le prix du pétrole brut WTI a augmenté de 9 %, ce qui met également sous pression les prix de l’énergie. Que signifie la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie ? Indice : l’inflation.

Le problème de l’inflation est que la plupart des indices du panier de la ménagère utilisés par les banques centrales excluent des éléments tels que les prix des denrées alimentaires ou de l’énergie. Cependant, l’humanité ne peut pas survivre sans nourriture et dépend certainement de leurs transports pour joindre les deux bouts au XXIe siècle.

Si les tendances observées au cours des deux premières semaines de l’année de trading restent intactes dans les mois à venir, nous pourrions voir une pression supplémentaire sur le dollar à mesure que l’inflation s’accélère. D’autre part, les métaux précieux indiquent le contraire – il faut donc être prudent en surveillant l’évolution des secteurs de l’énergie et des céréales.