Aujourd’hui est le premier vendredi du mois de trading, et les traders et investisseurs du monde entier attendent la publication du rapport NFP (Non-Farm Payrolls) aux États-Unis. S’il y a un rapport qu’un trader doit connaître, c’est bien celui-là.

Dans quelques heures, nous saurons si le marché du travail américain a inversé la tendance par rapport à décembre, où il a perdu plus de 100 000 emplois, ou non. Le rapport d’aujourd’hui est particulièrement important car les marchés financiers tradent dans une divergence inhabituelle qui n’avait pas été observée depuis plus d’un an. Plus précisément, le marché boursier et le dollar sont tous deux plus élevés. Les NFP devraient-ils dépasser les attentes – vont-ils tous deux poursuivre leur course et resserrer encore plus leurs positions ? C’est ce qui est en jeu dans le rapport d’aujourd’hui.

Le rapport des NFP de février peut-il apporter une surprise positive ?

Toutes les données relatives au marché de l’emploi publiées cette semaine révèlent une surprise positive dans le rapport d’aujourd’hui. Tout d’abord, la composante emploi de l’ISM manufacturier et non manufacturier montre une croissance de l’emploi dans les secteurs des services et de l’industrie manufacturière.

Deuxièmement, l’ADP ou les fiches de paie privées publiées mercredi ont également donné un double résultat positif. D’une part, le secteur privé a ajouté 100 000 emplois de plus que ce que le marché attendait, soit 173 000 sur les 70 000 attendus. D’autre part, les données de décembre, qui ont révélé que le secteur privé a perdu des emplois, ont été révisées à la hausse, ce qui alimente encore le sentiment positif.

Troisièmement, la baisse du nombre de demandes continues est un autre élément positif pour le marché du travail, car elle vient renforcer les deux premiers points évoqués ci-dessus. Dans l’ensemble, les NFP peuvent facilement surprendre à la hausse – la question est de savoir dans quelle mesure et comment les marchés vont réagir.

Les actions sont sur le point de poursuivre leur hausse sur la base de données des NFP meilleures que prévu. Plus la surprise sera grande, plus le rallye devrait être fort.

La grande question est de savoir ce que fera le dollar ? Dans le communiqué des NFP, la première réaction appartient aux algorithmes de trading qui achètent ou vendent automatiquement le dollar en fonction de l’écart entre le chiffre réel et les prévisions. Si la réaction initiale est suffisamment forte pour déclencher des stops faibles, nous pourrions également assister à une forte variation du dollar.

Quant à la direction, à la hausse ou à la baisse, nous le saurons dans quelques heures. Une chose est sûre : la volatilité va augmenter.