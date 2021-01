Dans un développement étonnant des événements, le Capitole aux Etats-Unis a été pris d’assaut par les supporters de Trump. Bien que cela soit aussi dangereux que possible parce qu’il menace la démocratie, il est encore plus intéressant de constater que la bourse ne s’en soucie guère.

En effet, le Dow Jones, l’un des plus importants indices boursiers, a clôturé la journée à un nouveau sommet historique. Cela alimente l’opinion de nombreux traders et acteurs du marché selon laquelle le marché est déconnecté de la réalité.

C’est peut-être vrai, mais le marché a peut-être raison. Après le vote en Géorgie, les démocrates ont également gagné le contrôle du Sénat. En fait, cela signifie qu’ils peuvent adopter la législation qu’ils veulent sans avoir à faire de compromis.

Acheter américain – actions, obligations, devises, tout à coup, c’est possible.

Énergie verte, investissements, politiques de stimulation de l’emploi

Le marché attend beaucoup des politiques de la « vague bleue ». Malgré les hausses d’impôts promises aux entreprises et aux ménages à hauts revenus, les politiques globales attendues sous la direction des démocrates se concentrent sur l’investissement et la relance de l’emploi.

La majeure partie des projets d’investissement est attendue dans le domaine des infrastructures, tandis que la nouvelle administration a également l’intention de stimuler les projets d’énergie verte. Plus précisément, un plan d’investissement de 2 000 milliards de dollars dans l’énergie verte est en cours pour que la production d’électricité américaine soit exempte de carbone d’ici 2035.

Tous les marchés n’ont pas été satisfaits de l’issue du résultat de la Géorgie. Le secteur technologique, par exemple. La raison vient des hausses de tarifs promises par les entreprises qui affecteront gravement la rentabilité du secteur. De plus, le durcissement des réglementations menace les perspectives de croissance, c’est pourquoi le Nasdaq 100, l’indice technologique, a été corrigé hier.

Bien que tout semble avoir un prix, les événements d’hier nous indiquent qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que le transfert de pouvoir ne soit achevé. Le risque est donc que les événements d’hier se répètent ou créent un dangereux précédent pour l’avenir.

Une fois de plus, les événements d’hier et la façon dont le marché a réagi montrent pourquoi le trading et l’investissement sont des jeux difficiles. Acheter des actions alors que la démocratie est assiégée n’a de sens que si l’on regarde la situation dans son ensemble. Il s’agit d’une transition pacifique du pouvoir le 20 janvier, une politique « Blue Wave » visant à favoriser la croissance et à stimuler l’emploi.

Pendant un jour, l’Amérique a oublié la pandémie. Cela montre à quel point l’Amérique a changé en quatre ans de présidence de Trump.