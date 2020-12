Le succès du trading ou de l’investissement est jugé à l’aune de la performance du compte ou du portefeuille de trading. C’est ainsi que nous tenons le compte – plus le compte est important, mieux c’est.

La manière d’atteindre la performance représente la stratégie de trading ou d’investissement. Au cours des dernières décennies, l’accès aux marchés financiers s’est élargi à des niveaux sans précédent. Aujourd’hui, n’importe qui peut acheter des actions de sa société préférée sans même avoir besoin du capital pour en posséder une (c’est-à-dire en investissant dans des fractions d’actions). Ou encore, tout trader particulier peut vendre ou acheter la monnaie d’un pays sur la base de ses opinions. Enfin, l’analyse technique a évolué à tel point que les plateformes de trading permettent l’exécution de stratégies complexes par le simple suivi d’indicateurs techniques.

Quelle que soit la stratégie de trading utilisée, certaines choses restent inchangées. En matière de trading ou d’investissement, comme dans la vie, ce sont les choses simples qui fonctionnent le mieux.

Quand personne ne regarde

Nous commencerons par l’exemple du Dow Jones d’hier. Il s’agit d’un indice boursier américain dont les heures de trading sont régulières. Pendant les heures de trading, on dit que le « marché au comptant » est ouvert. À l’expiration des heures de trading, le marché à terme prend le relais. Sur tout graphique ouvert chez n’importe quel courtier, les traders verront l’action continue des prix – les « futures » continuent à partir de l’endroit où le cash a pris fin, et le cash continue à partir de l’endroit où les futures ont pris fin, et ainsi de suite.

Le Dow Jones a augmenté à l’ouverture de lundi. Il l’a fait après avoir appris que les négociations du Brexit étaient de nouveau sur la table. Par ouverture de lundi, nous entendons l’ouverture du marché des devises et les contrats à terme du Dow Jones.

Cependant, à l’ouverture, la vente a commencé. L’indice Dow Jones a terminé la journée « à genoux » – seulement une action de prix baissier pendant toutes les heures où le cash est resté ouvert. Lorsqu’il a baissé, le Dow a déclenché des mouvements baissiers sur l’EURUSD, le GBPUSD et l’AUDUSD, car les algorithmes de trading achètent et vendent de manière corrélée. Une fois les liquidités fermées, les contrats à terme ont commencé à grimper de plus en plus haut, déclenchant un rebond des paires d’USD mentionnées ci-dessus.

Ce qui est intéressant dans cet exemple, c’est qu’il s’agit d’un comportement commun au marché. En fait, comme le montre le graphique ci-dessus, tout le rallye du marché boursier depuis le confinement de mars 2020 s’est déroulé en dehors des heures de marché. Plus précisément, les contrats à terme se sont redressés, mais pas les liquidités.

En d’autres termes, si vous n’aviez négocié que des contrats à terme (c’est-à-dire que vous achetiez le cash à la clôture à 16h00, heure de New York, et vendiez le cash à l’ouverture à 9h30, heure de New York), une stratégie simple comme celle-ci aurait rapporté bien plus que le trading du cash uniquement.

Même dans le trading, la lecture entre les lignes révèle des informations incroyables.