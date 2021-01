Depuis qu’il a atteint le niveau de 40 000 $, Bitcoin est en retrait. Ce qui est intéressant, c’est qu’à chaque fois qu’il tombe, il le fait de manière si agressive que de nombreux traders qui avaient prévu d’acheter la baisse, prennent peur.

En fait, c’est une réaction normale sur un marché qui manque de liquidité. Malgré le fait que la capitalisation du marché de la crypto-monnaie dépasse le millier de milliards de dollars, l’exécution d’ordres importants entraîne des mouvements violents du marché.

Les banques centrales s’expriment haut et fort contre les crypto-monnaies

L’essor des crypto-monnaies ne devrait pas surprendre du tout. L’ampleur de la hausse du Bitcoin, d’Ethereum et des autres principales crypto-monnaies le devrait.

Si vous écoutez les arguments présentés par les investisseurs traditionnels, institutionnels et non particuliers, la réponse la plus importante est la protection contre l’inflation. En d’autres termes, c’est le manque de confiance dans le système financier actuel qui conduit les investisseurs à opter pour le Bitcoin.

Après avoir atteint 40 000 $, Bitcoin a chuté de plus de 20 % en quelques jours. Lorsque Janet Yellen a témoigné devant le Sénat américain, dans le cadre du processus de prise de fonction du secrétaire au Trésor américain, les crypto-monnaies faisaient partie de son discours. Elle a exprimé son inquiétude concernant les transactions illicites impliquant des crypto-monnaies et a demandé une réglementation dans ce domaine.

Une semaine plus tard, c’est Christine Lagarde, la directrice de la BCE, qui a préconisé des actions similaires. Après ces deux interventions, Bitcoin est tombé à pic.

Lorsqu’on lui a présenté l’opportunité d’investir dans la Ford Motor Company, JP Morgan, le banquier légendaire, a gracieusement refusé. « Ce n’est qu’un jouet pour les riches », a-t-il déclaré.

Des vues aussi arrogantes ressemblent, dans une certaine mesure et en respectant les proportions, à ce qui est arrivé à Bitcoin. Au début, personne ne l’a remarqué. Ensuite, il a atteint près de 20 000 $ en décembre 2017. Soudain, il était sur toutes les lèvres. Jamie Dimon, l’actuel PDG de JP Morgan, déclarait il y a trois ans que Bitcoin « est une fraude et va exploser ».

Et où est Bitcoin maintenant ?

Jeudi dernier, une nouvelle a fait les gros titres. Blackrock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a exprimé son désir de se lancer dans l’investissement dans Bitcoin. Il veut offrir à ses clients une exposition aux contrats à terme de Bitcoin par le biais de certains des fonds qu’il détient.

Bitcoin a été, est et restera longtemps une controverse. Mais une chose est sûre : plus il existera longtemps, plus il sera difficile de le faire « exploser ».