La faiblesse du yen japonais a été l'un des thèmes dominants en 2021. Le yen a-t-il perdu son statut de valeur refuge ?

L'un des concepts de base du trading sur le marché des devises est que certaines devises ont un statut de valeur refuge. En fait, cela signifie que les investisseurs vendent des actifs étrangers en temps de crise, effrayés par l'agitation des marchés.

La conséquence directe est l'appréciation de la monnaie locale. Par exemple, les investisseurs japonais vendent des actions américaines pendant les turbulences du marché et reconvertissent le produit de cette vente dans la monnaie locale – le yen japonais. Une fois la crise passée, ils investissent à nouveau dans des actions américaines, en vendant le yen et en achetant les dollars nécessaires pour payer les actions. C'est ainsi que fonctionne un trading de type "risk-on" et "risk-off" – une hausse de l'USDJPY sur les marchés boursiers haussiers, une baisse de l'USDJPY sur les marchés boursiers baissiers.

Mais ce concept a récemment été mis à mal. En fait, il est défectueux depuis un certain temps déjà, et pour cette raison, les traders doivent accorder une attention particulière à la baisse du yen japonais en 2021.

Les investisseurs japonais ont acheté un nombre record d'actifs étrangers lors des deux dernières crises.

Si le statut de havre de sécurité reste un argument pour de nombreux traders sur le yen, la réalité est tout autre. Non seulement les investisseurs japonais n'ont pas vendu leurs actifs étrangers lors des deux dernières crises, mais ils ont investi massivement à l'étranger, comme le montre le graphique ci-dessous, qui indique les achats nets d'actions japonaises à l'étranger.

Par conséquent, la force de l'USD/JPY en 2021, et donc la faiblesse du JPY, doivent être prises avec un grain de sel. Les actions américaines n'ont pas bougé au cours des six derniers mois, tandis que l'USD/JPY a progressé comme s'il n'y avait pas de lendemain. Une telle divergence passe rarement inaperçue.