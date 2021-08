La popularité du marché des crypto-monnaies augmente de jour en jour. Aujourd'hui, la capitalisation boursière combinée a atteint 1 600 milliards de dollars.

Près de 12 000 crypto-monnaies sont cotées sur un échange régulier de crypto-monnaies – le double du nombre d'il y a un an. Plus de 100 millions de wallets digitaux les détiennent, et il ne s'agit pas uniquement de traders particuliers.

En fait, le trading particulier sur les échanges de crypto-monnaies ne représente qu'une petite partie du volume régulier. Les particuliers, au contraire, se sont révélés être des investisseurs à long terme, espérant profiter de la hausse "inévitable" des prix.

Au lieu de cela, le marché des crypto-monnaies est devenu de plus en plus complexe au fil des jours. Il a attiré les investisseurs institutionnels et les traders professionnels qui utilisent des stratégies et des instruments de trading sophistiqués pour profiter de sa volatilité.

Bien que la volatilité ait diminué récemment, tout le monde y trouve son compte, des investisseurs aux traders en passant par les spéculateurs. Les institutions représentent désormais plus de 60 % du trading, soit trois fois plus qu'il y a quatre ans. La plupart des transactions se font par le biais du trading algorithmique et des produits dérivés.

Le trading algorithmique désigne l'ouverture et la fermeture automatiques de positions sur le marché, à l'aide de robots ou de conseillers experts. Le logiciel est programmé pour ouvrir et fermer une position en fonction de l'atteinte de certains niveaux de prix. L'analyse technique est au cœur du trading algorithmique.

Les produits dérivés permettent aux traders d'utiliser un effet de levier. L'effet de levier consiste à trader une position supérieure aux fonds déposés en utilisant des fonds empruntés. Plus l'effet de levier est important, plus le risque est grand, et plus de 90 % de l'argent investi dans le Bitcoin est consacré aux produits dérivés.

Le moyen privilégié jusqu'à présent était d'essayer de tirer le meilleur parti de la volatilité proverbiale du marché des crypto-monnaies. Les swaps perpétuels n'expirent pas et sont basés sur les fluctuations de prix. Un simple changement de prix peut entraîner d'énormes fluctuations sur un compte de trading, suffisamment importantes pour déclencher un appel de marge ou pour générer des gains considérables.

La popularité des produits dérivés pour trader le marché des crypto-monnaies confirme l'intérêt des institutions. Alors que la capitalisation boursière ne cesse d'augmenter, plus l'effet de levier est utilisé, plus le risque d'une forte correction est élevé.