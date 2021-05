La BCE publie son rapport sur la stabilité financière, soulignant les défis et les opportunités à venir. Que nous apprend ce rapport sur le taux de change EUR/USD ?

Le très attendu rapport sur la stabilité financière de la BCE a été publié aujourd’hui. Il s’agit d’un rapport très apprécié, publié deux fois par an. Il offre une vue d’ensemble des risques pour la stabilité financière et le système financier global, allant au-delà des frontières physiques de l’Europe et interprétant également les conditions de l’économie mondiale.

La date de publication du rapport sur la stabilité financière est provisoire, et les acteurs du marché l’attendaient depuis plus d’une semaine. La raison de ce retard est due à la complexité du rapport, et le moment ne pourrait pas être mieux choisi, le sentiment de l’euro sur le marché étant positif.

La BCE prend note de la hausse des rendements aux États-Unis

Le rapport couvre des domaines tels que la reprise économique en Europe, l’évolution de la solvabilité des entreprises et même le changement climatique. Mais il examine également les performances des États-Unis, qui restent la plus grande économie du monde.

Il est bien connu que lorsque l’économie américaine se porte bien, cela a également un impact positif sur ses principaux partenaires commerciaux. C’est pourquoi la BCE a reconnu que la hausse des rendements américains était un signe majeur de la reprise de l’expansion du cycle économique. D’un autre côté, la BCE considère que l’Europe est très peu active, même si l’économie résiste aux mesures de confinement.

Toutefois, l’augmentation du rythme de vaccination contre la COVID-19 permet d’espérer et d’être optimiste quant à une sortie de la pandémie, malgré des bilans plus faibles et une dette plus élevée. La BCE a également lancé un avertissement selon lequel certains risques se sont concentrés dans certains secteurs et pays en Europe. Elle a également remarqué que si les évaluations des banques se sont améliorées dans l’ensemble du secteur financier, la rentabilité reste un problème.

Un aspect intéressant du rapport de la BCE peut contribuer à expliquer l’action récente des prix sur les marchés des devises. La BCE a reconnu que les perspectives de croissance américaines se sont améliorées, tandis que celles de l’Europe se sont modérées.

Normalement, une telle évolution devrait déclencher une réaction de renforcement du dollar américain et de dépréciation de l’euro. Or, le marché a fait exactement le contraire : il a vendu le dollar américain contre l’euro de manière assez agressive au cours des deux derniers mois.

L’explication vient de la différence de politique monétaire entre les deux grandes banques centrales. Les prochaines réunions des deux côtés de l’Atlantique sont cruciales pour le taux de change EUR/USD dans les mois à venir – et pour les deux économies également.