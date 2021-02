La semaine à venir est pleine d’événements économiques capables de faire bouger les marchés financiers. Si l’on ajoute aux données économiques la volatilité des marchés boursiers américains, on peut dire que la semaine à venir est intéressante.

Deux banques centrales annoncent leur décision de taux cette semaine : la Banque d’Angleterre (BOE) et la Banque de réserve d’Australie (RBA). Sur les deux, la décision de la BOE est plus importante pour les traders de devises car c’est la première fois après le Brexit que la banque exprime son point de vue sur l’économie et la route à suivre.

Comme il s’agit de la première semaine de trading du mois, les NFP (Non-Farm Payrolls) aux États-Unis sont publiés vendredi. En d’autres termes, cette semaine, l’accent est mis sur la livre sterling et le dollar américain.

Comme d’habitude pendant la semaine des NFP, les données PMI et ISM seront également publiées en Europe, ainsi qu’aux États-Unis respectivement. Les traders examineront de près la composante emploi de l’ISM aux États-Unis afin de se faire une idée des résultats possibles du rapport des NFP plus tard dans la semaine. Par ailleurs, l’ADP, ou les fiches de paie privées, publiées deux jours avant les NFP, aident.

La décision de la BOE jeudi est l’événement de la semaine de trading. La livre sterling (GBP) a été échangée avec un ton de surenchère depuis l’annonce de l’accord de Brexit fin décembre 2020, mais cela pourrait changer une fois que la BOE aura publié sa déclaration cette semaine. Le récent scandale concernant les livraisons de vaccins d’AstraZeneca en Europe a été rapidement attribué au Brexit, et si les choses ne se résolvent pas rapidement, nous pourrions voir les tensions se propager également sur le marché des devises.

La semaine se termine avec le rapport des NFP – un rapport critique cette semaine après que le rapport précédent ait montré que l’économie américaine a perdu plus de 100 000 emplois. Si l’économie américaine montre des signes de vie et recommence à créer des emplois, les traders verront cela comme le résultat de la campagne de vaccination qui tourne à plein régime aux États-Unis.

Au total, une semaine critique s’annonce, avec deux grandes devises en point de mire : la livre sterling et le dollar américain.